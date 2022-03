Racing Club y Talleres se enfrentan este sábado a las 21.30 en el Cilindro de Avellaneda, por la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional, y televisado por Fox Sports Premium. El dueño de caso, con interesantes actuaciones como la del empate con River. Y la T en un mal momento, sin victorias en el torneo (dos empates y dos derrotas) y un bajo nivel que pone en la mira al DT Ángel Hoyos.

La Academia quiere apretar el paso, a cuatro puntos de la cima de la Zona 1. Mientras que en Talleres urgen los resultados y también una mejoría en su juego, para que no arrecien las críticas contra Hoyos. El regreso de Michael Santos, quien no jugó en lo que va del torneo, es una carta de gol y acompañaría a Federico Girotti en una ofensiva que apenas tiene un tanto en cuatro fechas. Justamente, del ex River en la derrota ante Newell’s en la fecha pasada.

Además, el uruguayo guarda un grato recuerdo de lo que es jugar en el Cilindro ya que la última vez fue con victoria Albiazul 2-1 en setiembre pasado, con un gol suyo y otro de Enzo Díaz. Mientras que Lisandro López anotó para Racing.

¿Con Cardona o Chancalay?

Fernando Gago, al igual que su colega Ángel Hoyos, optó por no dar la formación hasta último momento y la principal incógnita en Racing es si entra como titular el colombiano Edwin Cardona, acompañando a Gabriel Hauche y Enzo Copetti, o si lo hará Tomás Chancalay.

Tras un inicio con empates ante Gimnasia y Defensa y Justicia, en los cuales el equipo dejó una imagen opaca, Racing mejoró mucho en sus dos pasadas presentaciones, ya que goleó a Argentinos 3-0 e igualó contra River 2 a 2, luego de estar 0-2 abajo.

Probables formaciones

Racing Club: Gastón Gómez; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Emiliano Insúa y Gonzalo Piovi; Leonel Miranda, Aníbal Moreno, Carlos Alcaraz; Gabriel Hauche, Enzo Copetti y Edwin Cardona o Tomás Chancalay. DT: Fernando Gago.

Talleres: Guido Herrera; Matías Catalán, Ramiro González Hernández, Rafael Pérez y Enzo Díaz; Fernando Juárez y Rodrigo Villagra; Michael Santos o Emerson Batalla, Rodrigo Garro y Héctor Fértoli o Ángelo Martino; Federico Girotti. DT: Guillermo Hoyos.