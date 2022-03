Los goles de Gonzalo Klusener no se olvidan en Talleres, y muchos hinchas seguramente le pedirán uno más en el enfrentamiento de Atlanta con Belgrano este sábado a las 17, ya que el delantero es refuerzo del Bohemio.

“Hay hinchas de Talleres que quieren venir a ver el partido. Me vienen pidiendo entradas desde hace varios días y yo les decía que faltaba jugar con Riestra primero”, comentó Klusener en las redes oficiales de Atlanta, sin ocultar su orgullo por lo que representa en barrio Jardín.

“Se que hay muchos cordobeses pendientes de este partido, por que me lo hacen saber. Me escriben, se comunican por las redes. Yo estoy muy contento en Atlanta y me siento competitivo”, aseguró el delantero de 38 años, quien ya anotó un doblete en la segunda fecha contra Güemes de Santiago. Y que con otras camisetas le convirtió a Belgrano, por ejemplo jugando para Independiente Rivadavia y en Alberdi.

“Estamos enfocados en corregir errores y planificar el partido con Belgrano, sabiendo que es una posibilidad de revancha con un gran triunfo. No se si es distinto para mí, obvio que hay mucha rivalidad por mi paso por Talleres pero lo que más quiero es dar lo mejor para quedarnos con los tres puntos por esta camiseta que me toca defender”, completó Klu Klu.