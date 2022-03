Aquel 3 de octubre de 2021 ante Boca, fue el último partido de Matías Suárez (33 años) por largo tiempo. Este jueves Marcelo Gallardo lo convocó el compromiso de River frente a San Lorenzo, este sábado a las 17 en el Nuevo Gasómetro. Casi medio año después.

Una lesión en la rodilla (sinovitis crónica) y posterior operación marginó al ex Belgrano de la competencia. Y este sábado ocupará un lugar entre los suplentes, después de ponerse a tono durante dos semanas. Carta importante para el Muñeco, quien por contrapartida no contará con Tomás Pochettino, ex Talleres, por un golpe en las costillas.

Matías Suárez estará entre los suplentes de River, ante San Lorenzo. Foto: Twitter @RiverPlat

Suárez tiene contrato con River hasta diciembre de 2023 y la intención en River es extender el vínculo. El propio jugador ya dejó entrever que le gustaría terminar su carrera en el Millonario, cuyo último título festejó mirando desde afuera en diciembre pasado, pero con siete goles aportados en la campaña.