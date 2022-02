Por la tercera fecha de la Primera Nacional, en la que busca seguir como puntero, Belgrano es anfitrión de Estudiantes de Caseros este domingo a las 20 en un Gigante de Alberdi otra vez completo, y televisado por DircTV Sport.

Equipo que gana no se toca, y Guillermo Farré pondrá en cancha a los once titulares de los dos triunfos en el inicio del torneo, porque además las actuaciones ante Rafaela y Santamarina de Tandil fueron convincentes.

De esta manera ratificará por ejemplo a la dupla de atacantes, Pablo Vegetti y Joaquín Susvielles, autor de un gol cada uno para sendos triunfos. Y en el arco, a un Nahuel Losada que respondió en gran forma cuando fue requerido en Tandil.

En caso de ganar el Celeste retomará la cima de las posiciones, que por ahora está en manos de All Boys, con siete unidades tras el empate con Chaco For Ever; y de San Martín de Tucumán, que lo alcanzó al vencer a Deportivo Madryn 2-1.

El rival Estudiantes empató los dos que jugó, con Atlético Güemes y ante Deportivo Riestra. El entrenador, Walter Otta, repetiría la formación de la segunda fecha. El último antecedente entre los dos equipos fue en el 2021. Se cruzaron en la tercera fecha y terminó 1-0 a favor de Belgrano gracias al gol de Adrián Balboa.

PROBABLES FORMACIONES

Belgrano: Nahuel Losada; Juan Barinaga, Alejandro Rébola, Diego Novaretti y Francisco Oliver; Bruno Zapelli, Santiago Longo, Ariel Rojas y Mariano Miño; Joaquín Susvielles y Pablo Vegetti. DT: Guillermo Farré.

Estudiantes: Daniel Monllor; Diego López, Stefano Brundo, Nahuel Zárate y Nicolás Fernández; Nicolás Pelatay, Fernando Miranda, Alan Cantero y Facundo Pereyra; Luca Andrada y Catriel Sánchez. DT: Walter Otta.

Hora: 20.

Arbitro: Nicolás Ramírez.

Estadio: Gigante de Alberdi.

TV: DirecTV.

Transmisión especial de Showsport

Showsport hará una transmisión especial, con la previa del encuentro, de 18.30 a 20. Al terminar el encuentro, también estará el resumen de 22 a 22.30, con todo lo que dejó la jornada en Alberdi y los testimonios de los protagonistas en la zona mixta.

El seguimiento se podrá hacer en www.canalshowsport.com.ar/vivo y en las señales 27 y 120 en Flow.