Dos jugados dos ganados y sin goles en contra. El Belgrano de Guillermo Farré empezó con el pie derecho la Primera Nacional 2022 y este domingo intentará extender la racha, frente a Estudiantes de Caseros a las 20 en Alberdi. En principio con la misma formación por tercera vez consecutiva.

En los preparativos, la práctica de este jueves fue con un ensayo táctico y abierta para la prensa después de dos años y por la pandemia. Y Guillermo Farré visualizó lo que viene: “Tenemos que enfocarnos en el presente y hacer lo mejor fecha a fecha. Hay que construir una línea de juego y una mentalidad”.

“Para el afuera es fácil poner el rótulo de protagonista o candidato, nosotros debemos estar tranquilos, mejorar ahora y en el futuro veremos si nos alcanzó o no. Al tener jugadores con características distintas, podemos ser un equipo que constantemente se puede reinventar”, destacó el DT Celeste.

Entrenamiento de Belgrano. Práctica en el predio de Villa Esquiú. (Nicolás Bravo) Foto: Bravo Nicolas

No ocultó su satisfacción por el arranque del equipo y por la extensión del vínculo, un espaldarazo de la dirigencia. “Que el club me haya renovado el contrato me deja con tranquilidad. No es algo que esperaba. Belgrano me genera orgullo, sé lo que es club y pertenecer a esta institución es una responsabilidad máxima. Estamos con un gran desafío de devolverle la ilusión a la gente y de a poquito lo estamos consiguiendo”, enfatizó.