Pase de Bruno Zapelli, de 10, y definición de Pablo Vegetti, de 9. La fórmula de Belgrano para derrotar a Santamarina en Tandil por 1 a 0, y para subir a la punta de la Primera Nacional. Auspicioso comienzo del Pirata, y de sus delanteros.

“Siempre es importante convertir, y más para ganar. Si no nos toca a los delanteros, está el resto de los compañeros. Con Rafaela lo hizo Susvielles y yo tuve oportunidades y no pude, por eso me había ido con bronca por no convertir”, descargó Vegetti.

“Lo que tememos para mejorar es cerrar los partidos antes, ya nos pasó en la primera fecha con Rafaela y también el año pasado cuando Estudiantes de Río Cuarto nos empató sobre la hora. Es una categoría en la que nadie te regala nada”, añadió el goleador.

“Belgrano es esto, a todos nos gustaría jugar lindo y ganar 4-0. Pero en una categoría tan dura y hay muchos empates, y nosotros sacamos diferencias”, remarcó Vegetti. Y acotó: “Debemos mejorar en las terminaciones, pero es preferible corregir desde el triunfo”.

Además, el goleador Pirata destacó que el rival casi no los inquietó. “Lo manejamos bien, con equilibrio. Ellos casi no nos lastimaron salvo en un par de llegadas en el primer tiempo, cuando Nahuel (Losada) respondió bien. El equipo está sólido”.

Racha ganadora

“Todavía no ganamos nada, hay que ir fecha a fecha. El año pasado arrancamos con tres victorias y después se nos complicó. En el plantel tenemos variantes y los refuerzos trajeron jerarquía. Son todas finales y en el partido somos 18, a todos les tiene que doler quedar afuera”, puntualizó Vegetti.