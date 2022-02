Con 40 años Osvaldo Barsottini sigue en cancha para sostener a Santamarina de Tandil, su ciudad, al igual que Mariano González (de su misma edad). Este lunes reciben a Belgrano, por la segunda fecha de la Primera Nacional, a las 17 por TyC Sports.

Y entre los cara a cada que depara el enfrentamiento, se las verá con Pablo Vegetti, el goleador Celeste. “Con Vegetti fuimos compañeros en Gimnasia de La Plata, en 2016. También tuve como compañero a Nicolás Mazzola”, señaló el zaguero central, en referencia al delantero que regresó a Instituto.

El experimentado Osvaldo Barsottini se volverá a encontrar con Pablo Vegetti, en el Santamarina-Belgrano. Foto: Twitter @TercerTiempo3

“Lo vi a Belgrano contra Atlético Rafaela y tiene mucho potencial. Con delanteros fuertes en el mano a mano”, tomó nota Barsottini. Y añadió: “Los comienzos de campeonato son complicados, porque son todos muy parejos. Sobre todo en este torneo, que será de los más difíciles y emocionantes”.

Aquel Instituto de Franco y Dybala

El Pucho Barsottini fue uno de los puntales en la inolvidable campaña de Instituto en 2012, con Darío Franco como entrenador y Paulo Dybala, la Joya que surgía. “Tengo los mejores recuerdos, me quedó gente amiga”, remarcó. Y reconoció que le dolió haber sido silbado y cuestionado por el público Albirrojo, cuando le tocó volver como rival.

“La desilusión por no ascender fue grande. Me duele pero en cierta forma lo entiendo. A mi me llena de orgullo cada vez se habla de ese equipo”, puntualizó.