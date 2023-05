Qué dijo Marta Galeano, la ex de Fabio “La Mole” Moli, tras la condena por violencia de género

Marta Galeano, la expareja del boxeador Fabio La “Mole” Moli habló este martes por la mañana tras la condena por violencia de género. En un extenso relato, contó cómo hizo para aguantar 30 años de violencia y el accionar de las autoridades de Villa del Rosario.

“Durante 30 años viví golpes. Siempre me golpeó. Me golpeaba y pensaba que era porque tomaba o era por celos”, indicó en diálogo con Radio Mitre. En ese marco, reveló: “Mis hijos me decían que no lo denunciara, pero yo no mentí, conté toda mi verdad, lo que he vivido 30 años”.

Fabio “La Mole” Moli fue condenado por violencia de género contra su exesposa, Marta “La Negra” Galeano

“Quería que mis hijos estuvieran bien con su casa, traía mucho dinero, mis hijos mayores tenían familia y había que alquilar, era para que mis hijos estuvieran bien”, respondió Galeano a la pregunta de cómo soportó la violencia.

El accionar de las autoridades de Villa del Rosario en contra de la expareja de la “Mole”, Marta Galeano

“Yo tuve muchas denuncias acá en Villa del Rosario y me decían ‘o lo dejas o te metemos presa a vos porque venís cada 15 días’, tapaban todo y nadie me ayudaba, solo hacía exposiciones porque no me tomaban la denuncia”, relató.

Marta Galeano, "La Negra", exesposa de La Mole MOli. (La Voz / Archivo)

“Cuando me animé a denunciar paró un tiempito, pero después volvió cuando reconoció un hijo extramatrimonial y nos trajo diciendo que la hija más grande no era de él”, indicó sobre un apartado dentro de la historia de tres décadas.

Luego, contó: “Era el padre de mi hija pero me trajo un ADN que supuestamente se hizo y yo fui a un laboratorio acá porque no entendía qué pasó y me dijo la chica que ahí no había el nombre de nadie, ni de mi hija ni de él. Me dijo que me iba a ensuciar”.

Supuestamente, tras reconocer un hijo extramatrimonial, “Moli” creyó que su primera hija con Galeano no era propia. El reclamo estuvo cargado de violencia. “Tres meses me tuvo a los golpes para que le diga quién era el padre”, concluyó.