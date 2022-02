El histórico boxeador, Vladimir Klitschko, decidió enlistarse en el ejercito de Ucrania y combatir desde allí a Rusia. El ucraniano es hermano del alcalde de Kiev, Vitali Klitschko y es muy recordado en Córdoba por haber noqueado a la Mole Moli en 1 minuto y 48 segundos en una histórica pelea, el 30 de agosto de 2003.

Klitschko es un férreo defensor de su país y sus redes sociales son una fiel demostración de esto donde generalmente comparte mensajes en los que habla de Ucrania y visibiliza diferentes situaciones de desigualdad.

Ahora todo esto quedó plasmado en hechos cuando semanas atrás decidió enlistarse como reservista en el Ejercito. “Es el amor, el amor por mi ciudad, por mi hogar, por mi familia, por mis vecinos, por mi hija, lo que me ha traído hoy aquí, lo que me ha llevado a tomar esta iniciativa y a participar en esta defensa territorial”, supo decir.

Ya con la guerra en marcha y el ataque de Rusia sobre Ucrania, el exboxeador volvió a utilizar sus redes sociales para emitir una nueva serie de mensajes desde Kiev, “la capital de un país en guerra, un país que está siendo atacado e invadido por todas partes”, indica que “no es la ‘guerra de Ucrania’, es la guerra de Putin”.

En la carta, Klitschko remarca que se trata de “una flagrante violación del derecho internacional” y afirma que “Putin quiere poner en tela de juicio el equilibrio geopolítico en toda Europa, sueña con ser el defensor de los pueblos eslavos, vivan donde vivan, y quiere restaurar un imperio caído cuya desaparición nunca ha aceptado”.

Wladimir Klitschko. (TN)

“Mira a nuestro continente con gafas distorsionadas, las gafas de un pasado glorioso fantaseado. Sin embargo, esta megalomanía tiene implicaciones muy reales. El modo de vida europeo está amenazado, la libertad de los pueblos para tomar sus propias decisiones está amenazada, así como la democracia”, advierte.

Klitschko puntualiza que “el pueblo ucraniano es fuerte”. “Y se mantendrá fiel a sí mismo en esta terrible prueba. Un pueblo que anhela la soberanía y la paz. Un pueblo que considera al pueblo ruso como sus hermanos. Sabe que en el fondo no quiere esta guerra. El pueblo ucraniano ha elegido la democracia. Pero la democracia es un régimen frágil. La democracia no puede defenderse por sí misma; necesita la voluntad de los ciudadanos, el compromiso de todos. Básicamente, no hay democracia sin demócratas”, añadió.

Por otra parte, en otro posteo en redes sociales, el exboxeador y campeón mundial llamó al pueblo alemán a levantarse. “Pueden hacer algo si se movilizan y organizan una enorme manifestación en toda Alemania. Háganse oír. Hagan oír la voz de la democracia. Digan alto y claro que el derecho internacional y la democracia han sido atacadas, que la guerra es el mayor de todos los males y que la vida es sagrada”, pidió.

La pelea que duró casi dos minutos entre Vladimir Klitschko y la Mole Moli

El 30 de agosto de 2003, en Munich, Alemania, se daba una pelea que parecía no tener igualdad: en una esquina, el cordobés, Fabio “La Mole” Moli y en la otra, el ucraniano campeón olímpico y mundial, Vladimir Klitschko.

“Que gane el mejor”, había dicho el árbitro estadounidense, Armando García y el mejor, al cabo de 1 minuto y 48 segundos terminó siendo el ucraniano Vladimir Klitschko. Ese fue el tiempo que necesitó para noquear con un cruce de izquierda a “La Mole” Moli.

Esa victoria le permitió al ucraniano quedarse con el título internacional de la AMB de los pesados, mientras que el cordobés se llevó alrededor de 40.000 dólares y una pelea que los fanáticos se la recuerdan cada tanto.

Klitschko ganó en fallo unánime. (Foto: AP)

Quién es Vladimir Klitschko

Vladimir Klitschko tiene varios logros en su carrera que lo transforman en uno de los mejores boxeadores de la historia. En su récord quedaron anotadas 64 victorias (53 por nocaut) en 69 presentaciones. A su vez, se coronó campeón de los pesados de la Federación Internacional de Boxeo, la Organización Mundial de Boxeo, la Organización Internacional de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo.

La prestigiosa revista estadounidense The Ring consideró a Vladimir Klitschko como uno de los mejores libra por libra, dado que el pugilista europeo derrotó a 23 rivales en los combates por el título mundial de su categoría, lo que significó la mayor cantidad triunfos en la historia del boxeo.

Previo a todo esto, en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 se consagró con la medalla de oro y desde allí comenzó a cimentar su exitosísima carrera.