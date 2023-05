Fabio “La Mole” Moli y su tenso momento con Flor de la V: “¿Tengo que pedirte perdón a vos también?”

Fabio “La Mole” Moli fue condenado a dos años y dos meses de prisión en suspenso por hechos de coacción en un contexto de violencia de género. Tras el fallo, el exboxeador estuvo en un móvil de Intrusos y mantuvo un tenso cruce con Flor de la V.

Moli fue condenado por hechos de coacción (una suerte de amenaza bajo condición de hacer o no hacer) contra su ex. En tanto, lo absolvieron de otras dos acusaciones: lesiones leves y violación de domicilio, por el beneficio de la duda.

EL INCÓMODO MOMENTO ENTRE LA MOLE MOLI Y FLOR DE LA V

En una entrevista con el programa de Flor de la V, la Moli vivió un momento incómodo mientras relataba cómo ocurrieron los hechos que se lo acusan. En este contexto, la conductora le planteó que se mostró “distante y frío”, y no devastada como la Negra quien también hizo una nota con el programa.

Al respecto, la Moli le cuestionó: “Arranqué la nota con las preguntas que me hicieron ustedes. No me dijeron que haga un discurso antes, así que no te pongás sentimental o quieras quedar bien”.

Y retrucó: “¿No será que me ves muy tranquilo y positivo? Yo cuando me senté ante un fiscal y una jueza y pedí perdón, dije que me equivoqué, y le pedí perdón a mis hijos y a ella. ¿Qué tengo que pedirte perdón a vos también ahora?”.

Finalmente, señaló: “Ya fui condenado, voy a pagar mi condena, en muchas otras causas fui absuelto. Me senté frente a la jueza y le dije que me equivoqué. La gente que estuvo a mi alrededor, lo pocos que nunca me abandonaron, sabe que nunca negué haberle pegado una cachetada en el brazo a la Negra, pero todo lo otro lo voy a negar porque es la verdad de las cosas”.