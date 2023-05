Defendió a su mamá cuando su papá intentó asesinarla: qué se sabe hasta ahora del femicidio en Alta Córdoba

La provincia aún no sale de la consternación tras el trágico femicidio y suicidio ocurrido en barrio Alta Córdoba. En horas de la mañana, Rafael Bottone llegó a la casa de su expareja con intenciones de matarla. Pero, la hija de ambos, Milagros Bottone se interpuso y fue alcanzada por un disparo fatal.

El autor del ataque decidió quitarse la vida en el patio de la casa. Mientras que, la madre de la joven, Mercedes de 58 años, sobrevivió. La familia de las víctimas apuntan contra la Justicia y reprochan que fueron innumerables las denuncias por violencia de género que realizó la mujer. Aún así, el caso terminó en tragedia.

Según detalló La Voz, la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género confirmó que la restricción de acercamiento y el botón antipánico estaban activos. Si bien Mercedes alcanzó a dar aviso con el botón, el atacante las agredió en el acto y la Policía llegó minutos después. La hermana de la sobreviviente confirmó que el asesino tenía nueve denuncias en su contra.

QUÉ DIJERON LOS VECINOS DE ALTA CÓRDOBA

Según relató una de las vecinas a Radio Mitre, las mujeres salieron corriendo de la casa pidiendo auxilio. Hasta que llegaron a una librería cercana y allí recibieron asistencia hasta que llegaron los efectivos.

En otro testimonio, Mirta subrayó que fue testigo de la escena: “Cuando salgo lo veo a él caminando con el arma. Levanto a Mercedes y tenía dos teléfonos en la mano; uno era el botón antipánico. A Milagros la cargó la Policía en un móvil porque la ambulancia no llegaba, y a Mercedes la llevaron en otro móvil. Ella estaba consciente”.

Femicidio seguido de suicidio en General Paz al 3068, Alta Córdoba. (Nicolás Bravo / La Voz) Foto: Nicolás Bravo

A Rafael Bottone se lo conocía en la zona por ser un hombre violento. “Ella tenía mucho miedo porque sabía que el poseía armas”, dijo una vecina y agregó: “Ella me decía que la iba a matar”. Adriana, sabía que la mujer era víctima de estos hechos: “Hace 30 años que sufría violencia de género; era una manipulación constante. A pesar de que yo vivo desde 1995 en el barrio, ella no me habló durante 20 años, porque él se lo prohibía. Cuando él comenzó a amenazar a la hija, ahí ella decidió separarse. Esto fue en 2021. Ellas vivían con un miedo constante″, relató a La Voz.

Según contaron en el barrio, la pareja estaba divorciada desde hacía dos años y se encontraban en el proceso de división de bienes.

Quién era Milagros Bottone, la cordobesa asesinada por su padre

Milagros Bottone tenía 23 años, era estudiante de Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y había sido alumna del Colegio Nacional de Monserrat, donde se graduó en 2018.

Actualmente, trabajaba como preceptora en esa institución y le quedaban sólo algunos finales por rendir para recibirse de abogada.

La joven que defendió a su madre en lo que fue un femicidio seguido de suicidio. Foto: Gentileza

Allegados al instituto ubicado en el centro de la ciudad aseguraron que la joven era una persona alegre y de perfil bajo. “Era una buena compañera de trabajo. Se había iniciado recientemente en la actividad”, aseguraron fuentes de la institución a La Voz.

Según una de sus hermanas, la joven se antepuso cuando su padre intentó matar a su madre de un disparo. El tiro le impactó en el cuello y murió casi al instante.

La despedida del colegio en el que trabajaba la joven asesinada

Desde el colegio despidieron a la joven con profundo dolor y a través de un comunicado: “Informamos el fallecimiento de nuestra Preceptora Milagros Bottone. La comunidad del Colegio Nacional de Monserrat acompaña en este doloroso momento, rogando su eterno descanso. En el día de la fecha no habrá actividad académica en el turno tarde del nivel secundario”.

El comunicado del colegio donde trabajaba la joven. Foto: Instagram

Quién era el asesino de Milagros Bottone

El asesino fue identificado como Ricardo Rafael Bottone, padre de Milagros Bottone, quien se desempeñaba como taxista. Hacía dos años estaba separado de Mercedes, su exesposa a quien intentó asesinar este miércoles.

Trascendió que tenía varias denuncias en su contra por violencia de género y por eso, a Martínez le habían otorgado un botón antipánico. Sin embargo, vecinos aseguran que el hombre tenía llave de la vivienda.

Córdoba: el padre asesinó a su hija de un disparo y luego se suicidó. Foto: Facebook

Ricardo cumpliría años este jueves 18 de mayo, sin embargo, la tragedia llegó antes. El perfil del hombre en las redes no parecía levantar sospechas ya que subía fotos con familiares y amigos frecuentemente. Sin embargo, los vecinos lo describían como “violento”.

El estado de salud de la mamá de Milagros Bottone

El director del hospital de Urgencias, Mariano Marino (MP 27.451) detalló que Mercedes ingresó con “heridas menores en el cuero cabelludo” e inmediatamente fue asistida. En su caso, fue compensada y dada de alta cerca del mediodía.

Ahora, está siendo asistida por equipo de violencia extrema del nosocomio capitalino que se especializa en la contención de personas.