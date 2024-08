Detuvieron al hijo de La Mole Moli: su exesposa lo acusó de amenazas y violación de domicilio

La familia Moli vuelve a estar en el ojo de la Justicia de Córdoba. Después de la causa de Fabio “La Mole” y de su hermanastra, trascendió que Leonardo, hijo del boxeador, fue detenido en una causa por violencia de género.

Leonardo Moli está acusado de los presuntos delitos de amenaza, violación de domicilio y desobediencia a la autoridad. “Está acusado por violencia de género. El hecho ocurrió la semana pasada. Sigue estando detenido en este momento”, aseguró el periodista Pablo Layus en Intrusos.

DETUVIERON AL HIJO DE LA MOLE MOLI

La denuncia fue presentada por su exmujer y madre de sus tres hijos. El periodista cordobés explicó que la víctima lo acusó de amenazas y violación al domicilio, y cuando la Policía fue a detenerlo, intentó resistirse.

Layus aseguró que el fiscal está solicitando “una pericia interdisciplinaria psicológica y psiquiátrica de él” y señaló que el detenido ya tenía “denuncias previas por violación de domicilio”.

“Aún no prestó declaración ante el juez y por eso no fue liberado. También se han ordenado pericias psicológicas. Él tenía ya algunas denuncias previas, no sería la primera vez que ocurre algo de este estilo”, agregó el comunicador.

LAS DENUNCIAS CONTRA LA FAMILIA MOLI

Fabio” La Mole” Moli protagonizó una causa similar. Fue denunciado por Marta “la Negra” Galiano, su esposa y madre de Leonardo. En esa investigación fue condenado a la pena de dos años y dos meses de prisión, pero no quedó detenido.

En otra causa diferente, Roxana, una de las hermanastras de Fabio, fue detenida y acusada de liderar una banda narco.