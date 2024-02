Fabio “La Mole” Moli, envuelto en una nueva polémica: pidieron su urgente detención

En mayo del 2023, Fabio “La Mole” Moli fue condenado por violencia de género contra Marta “La Negra” Galeano. La Justicia de Córdoba le dio dos años y ocho meses de prisión excarcelable y una restricción de acercamiento con su exesposa. Ahora, la mujer denunció que esta última medida fue incumplida.

“La Negra” denunció al exboxeador en 2019 por maltrato físico y psicológico. La condena llegó cuatro años más tarde. Sin embargo, la víctima asegura que continúa sufriendo un calvario.

“LA NEGRA” VOLVIÓ A DENUNCIAR A “LA MOLE” MOLI

Según denunció Galeano en A la Tarde, el ex deportista se mudó a 50 metros de su casa. “Vino bien, preguntándome cómo estaba, pero él no tiene que estar ahí. Se lo dije y me dijo que me extraña, que quiere volver conmigo”, relató la mujer.

En su relato, también acusó que La Mole no le deja ver a una de las hijas que tiene en común. “Hace un año y tres meses que no puedo verla, y la tengo a media cuadra a la chica”, dijo y agregó: “Él vive con Melina, mi otra hija, que está enojada conmigo por la denuncia que le hice al padre, me dice que yo estoy enferma. Lo único que le pido es que me mande a Paloma, quiero verla aunque sea 5 minutos. Yo soy la madre”.

EL CALVARIO DE “LA NEGRA”: PIDIÓ QUE ENCARCELEN A “LA MOLE” MOLI

En el mismo programa, “La Negra” recordó los hechos de violencia de cuando La Mole era participante del Bailando y aseguró que, en una oportunidad, la golpeó desde Buenos Aires a Córdoba. “Llegué con las piernas negras a Córdoba. Me golpeaba porque decía que yo me hacía la linda”, acusó.

“Me molía a golpes todos los días, y mis viejos me decían. Es un hijo de mil p.. violento, que me destruyó la familia completa por tapar una mugre, porque las criaturas no tienen la culpa de haber venido a este mundo con el inmundo padre que tienen, que ahora lo están conociendo. Ellos vivieron peor que yo la violencia”, se lamentó.

Con estos recuerdos, Galeano aseguró que Moli continúa violando las restricciones que tiene con ella y pidió su urgente detención. Fue la periodista Ivanna Martin quien precisó que la abogada Mariana Montalto extendió el pedido a la Justicia y se esperan próximas resoluciones.

LA PALABRA DE LA MOLE MOLI TRAS LA ACUSACIÓN DE LA NEGRA

El periodista Diego Esteves contó que pudo comunicarse con el exdeportista en el contexto de lo que dijo su exesposa y que, cuando se le preguntó cómo se encontraba en relación a la situación, se mostró muy relajado. “Yo estoy muy pero muy tranquilo y feliz. Gracias por preguntar, pero estoy muy bien”, dijo Moli.

Además, el periodista reveló que “La Mole” rehizo su vida, y que tiene una nueva pareja. “Está en pareja nuevamente, pasó las fiestas junto alguno de sus hijos y su nueva novia. Tiene una constructora y se dedica a trabajar allí todo el día”, expresó.