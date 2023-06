Jorge Dáscola, de las peleas con la Mole Moli a la política: “Hay que ser más valiente que para subir al ring”

En los años ‘90 las peleas de Jorge Dáscola con Fabio Moli sacudieron Córdoba. Dos pesos pesados que después se volvieron amigos, al punto que el Gringo se convirtió en el representante de la Mole, incluso en espectáculo, cuando lo llevó al Bailando por un Sueño de Marcelo Tinelli, donde dos veces se consagró ganador del ciclo.

Ex campeón argentino y latinoamericano, con combates importantes en Europa y en Estados Unidos, Dáscola se mete de nuevo en la pelea, ahora en el campo político, ya que se lanzó como candidato a intendente de Malagueño, municipio adyacente de Córdoba, que va a las urnas este 25 de junio. Va con el sello del Partido Demócrata Cristiano, aliado del peronismo.

El acto de lanzamiento de Jorge Dáscola, en el gimnasio del club Martín Ferreyra. Foto: Gentilaza Jorge Dáscol

“El acto de presentación fue el sábado pasado, algo hermoso, con más de 1.500 personas en el gimnasio del club Martín Ferreyra. Nunca visto en Malagueño. Con gente de todos los barrios, de San Nicolás, de Yocsina, Primero de Mayo, Punta de Agua, de todos lados. Siempre estuve convencido, y el acto sirvió para que la gente y las personas que me acompañan se convenzan también. A 15 días de las elecciones vamos en serio y muy firmes”, destacó en la entrevista con Vía Córdoba.

“Para hacer política hay que ser más valiente que para subir al ring”, aseguró Dáscola. Y lo justificó: “Peleamos contra el aparato, contra dos familias, los Fey y los Ciarez, que no quieren soltar el poder. Soy del palo del peronismo, pero esto es una mafia. Amenazan a la gente con sacarles el trabajo, las becas, los bolsones, si no los votan. No dejan a la gente que se saque fotos conmigo”, denunció.

DÁSCOLA APUNTA A GANAR LAS ELECCIONES POR NOCAUT EN MALAGUEÑO

“El actual intendente (Pedro Ciárez), pone a su cuñado como candidato, Gabriel Calvelo, y él va como primer concejal. La hija también. Marcos Fey estuvo en cinco periodos, con Ciárez dentro de la lista. Se pasan la pelota entre ellos desde hace 25 años y no hicieron nada por Malagueño, pero le vamos a ganar el municipio”, manifestó Dáscola.

“Estamos haciendo ruido, hasta de Buenos Aires me llaman para felicitarme por las agallas y el compromiso. Formamos un equipazo y estamos listos, sabiendo que lo que más piden los vecinos es por seguridad, salud y educación. Y para eso hace falta infraestructura y la vamos a crear”, remarcó el expugilista, que cada día recorre un barrio distinto de una vasta comuna, de más de 45 mil habitantes. En los festejos del 25 de Mayo desfiló con una agrupación gaucha montado a caballo.

Jorge Dáscola, candidato, en el desfile del último 25 de Mayo. Foto: Gentileza Jorge Dáscol

“Martín Llaryora y el peronismo de Córdoba me apoyan, y yo lo apoyo como candidato a gobernador, y a Juan Schiaretti para la presidenicia. Yo no siento que arriesgue la buena imagen que conseguí como deportista y en el espectáculo. Si trabajas con honestidad, no se pone en riesgo tu imagen. Las cosas pueden salir bien o mal, pero siempre hay que intentar hacerlas con honestidad”, apuntó.

CUÁLES SON SUS PROPUESTAS COMO CANDIDATO EN MALAGUEÑO

Jorge Dáscola basa su candidatura en cuatro propuestas: descentralización, salud, educación y empleo. Quiere acercar el municipio a la gente y en esa tónica, crear tres Centros Cívicos Comunitarios (Ce.Ci.Co), un modelo similar al iniciado por el exintendente Rubén Martí a mediados de la década del 90 en Córdoba capital.

“Uno de los inconvenientes que tiene Malagueño es que sus barrios se encuentran muy distanciados, algunos a varios kilómetros, y muchos servicios esenciales les quedan muy lejos a los vecinos, por eso queremos implementar una política de descentralización”, explicó.

"Tenemos un equipazo", aseguró Jorge Dascola, confiado en el triunfo en Malagueño. Foto: Gentileza Jorge Dáscol

Y comparó la realidad de Malagueño con la de Estación Juárez Celman, con las obras realizadas por la intendenta Myrian Prunotto, compañera de fórmula de Martín Llaryora para la gobernación: “Las características de las ciudad son similares. Están cerca de la ciudad de Córdoba y sus barriadas se encuentran muy distanciadas. Hay que fortalecer la identidad como ciudad y mejorar la atención del municipio”.

En cuanto a educación, dijo que gestionará ante la Provincia la apertura de una escuela técnica (PROA) en Malagueño y trabajará paso a paso en la creación de un Polo Educactivo. “Pese a que estamos cerca de Córdoba capital, muchos no pueden enviar a sus hijos a estudiar por falta de recursos, de a poco debemos incrementar la oferta educativa en nuestra ciudad”, argumentó.

Respecto de la salud, señaló que “es uno de los mayores problemas que tiene la ciudad. Hay que destacar la gran tarea que lleva adelante el personal médico en el Hospital Nuestra Señora de Nievas, pero no es suficiente. Por eso, siguiendo con la política de descentralización, en una primera etapa vamos a crear tres unidades de atención primaria en los barrios San Nicolas, 1° de Mayo y Punta de Agua”.