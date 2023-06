El Flaco Boyero se proyecta en la política: para qué cargo se postula el ex Instituto

No es la primera vez que Hernán Boyero (43 años), el pintoresco delantero recordado en Instituto, se interesa en la política. Ya había amagado con ser candidato a intendente de su Río Segundo natal, se desempeñó como coordinador del área deportiva del municipio, y en los próximos comicios integrará una lista el 25 de junio.

“Voy como concejal. Es un grupo lindo de trabajo, al intendente Darío Chesta lo conozco, va por la reelección. Tenemos la misma edad y fuimos compañeros de escuela en el primario y en la secundaría”, explicó el Flaco Boyero en Vía Córdoba.

Hernán Boyero va como concejal en la lista del actual intendente, Darío Chesta. Foto: Gentileza Hernán Boyer

“El intendente también jugaba al fútbol, no en el club mío, en el de enfrente. Un chico muy bueno de acá de al zona, y por eso me decidí a apoyarlo”, añadió el ex delantero, que además de jugar en Instituto fue goleador en Argentinos Juniors y es ídolo en Bolivia, por sus casi 100 goles (93) convertidos en el Blooming.

El Flaco Boyero llevó elementos a Juventud Católica de su Río Segundo natal. Ahora es funcionario.

Con Río Segundo para Adelante, representan a Hacemos Unidos por Córdoba. “Para adelante no es una consigna electoral, es una convicción. Hacer es la manera de transformar, de generar más calidad de vida. Con hablar no alcanza. Nadie puede negar que la ciudad está mejor. Aún falta por hacer”, postula el actual intendente.

EL FLACO BOYERO COMO FUNCIONARIO

En 2001 Hernán Boyero se sumó a la actual gestión para coordinar el área deportiva de la Municipalidad de Río Segundo. “Fue mi primera vez como funcionario y me gustó, sobre todo por el trabajo con los chicos, poder gestionar cosas para ellos en los distintos deportes”, expresó el ex delantero.