Juez se opone pero Larreta quiere incorporar a Schiaretti a Juntos por el Cambio: “Necesitamos sumar”

La política argentina está en llamas tras el pedido de Horacio Rodríguez Larreta para incorporar a Juan Schiaretti a las filas de Juntos por el Cambio. Al respecto, Luis Juez fue tajante y aseguró que la adhesión “es un disparate”. Sin embargo, el precandidato a presidente volvió a reforzar su pedido.

“Estoy convencido que tenemos que estar juntos para ganarle al kirchnerismo y con eso, poder mejorar la educación en la Argentina y recuperar la seguridad... Yo trabajo en la unidad y creo en eso”, reafirmó Horacio Rodríguez Larreta en diálogo con Telenoche.

El jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires Horacio Rodriguez Larreta. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes Foto: Ignacio Blanco

Si bien sostuvo la necesidad de unir al gobernador de Córdoba, separó las elecciones nacionales de las provinciales y sostuvo que son “cosas diferentes”.

“En lo provincial, yo apoyo a Luis Juez. Fui el dirigente que más veces fui a acompañarlo a Luis en campaña. Es la mejor alternativa para Córdoba, no tengo ninguna duda (...). Eso no quita que a nivel nacional no queramos sumar”, expresó.

LUIS JUEZ, EN CONTRA DE LA INCORPORACIÓN DE SCHIARETTI

Luis Juez descartó de plano la posibilidad de que el gobernador Juan Schiaretti se sume a la interna presidencial de Juntos por el Cambio (JPC) y consideró a esta alternativa sostenida por el radical Gerardo Morales y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta como “un disparate”.

“Schiaretti no se va a incorporar a Juntos por el Cambio, porque no tiene absolutamente nada que ver con lo que nosotros expresamos, con la idea de que tenemos, con la mirada de provincia que pensamos, esto es un disparate”, subrayó.

Luis Juez UCR Nacional Foto Federico Lopez Claro

Admitió que la alternativa defendida por Morales y Larreta, genera “una situación de enojo y fastidio con nuestro votante”, lo cual le fue manifestado a la conducción nacional porque “no es justo que tengamos que pasar en el medio de la campaña por una situación de este tipo”.

EN LA VEREDA DEL FRENTE: URTUBEY DECIDIÓ ALEJARSE DE JUAN SCHIARETTI

Juan Manuel Urtubey, ex gobernador de la provincia de Salta, confirmó que terminó su alianza en el frente electoral con Juan Schiaretti tras conocer la intención del mandatario cordobés de unirse al sector de Juntos por el Cambio.

“Amontonándonos de un lado para el otro, para estar en contra de uno u otro, pasa lo que viene ocurriendo hace tiempo y el resultado siempre fue negativo”, expresó el salteño en diálogo con Cadena 3.