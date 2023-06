La oposición, durísima por la posible unión de Schiaretti con Juntos por el Cambio

En la recta final para las elecciones en la Provincia de Córdoba, y con Juan Schiaretti lanzado a la campaña a nivel nacional, los alianzas y “cambios de bando” se volvieron moneda corriente. Y la posible vinculación del gobernador cordobés a Juntos por el Cambio generó réplicas profundas.

Patricia Bullrich, precandidata presidencial por este espacio, salió al cruce y acusó a su rival en la interna del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, de estar detrás de la iniciativa de incluir a Schiaretti. “Voy a ser muy clara y auténtica, como trato de serlo siempre: quien impulsa esta posibilidad es porque tiene miedo de perder las Paso conmigo”, aseguró este sábado a radio Rivadavia.

Elecciones 2023: Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta en el lanzamiento de la candidatura de Luis Juez en Córdoba. (La Voz)

Y descargó: “Hablar ahora de incorporar a Schiaretti a nuestra alianza, es poner una bomba en las elecciones en Córdoba. Yo respaldo la candidatura de Luis Juez. No podemos apoyar a nuestro candidato en Córdoba, y estar conversando con el principal competidor para incorporarlo a la nuestra alianza. Eso no tiene ningún sentido”.

Bolsa de Comercio: Luis Juez, Patricia Bullrich y Rodrigo de Loredo. (Prensa PRO)

LA ALIANZA CON SCHIARETTI Y JOSÉ LUIS ESPERT

Ante las insistentes versiones sobre la incorporación de Juan Schiaretti y también del liberal José Luis Espert a filas de JxC, Patricia Bullrich planteó: “No digo que no podamos dialogar y acordar cuestiones con dirigentes con los cuales tenemos algunas coincidencias. Pero eso no significa compartir espacio ni candidaturas. Que Schiaretti vaya con su espacio, que Espert haga lo mismo, y después podemos tener acuerdos parlamentarios para impulsar reformar en el Congreso”.

Elecciones 2023: el gobernador Juan Schiaretti y la radical Myrian Prunotto, de Hacemos Unidos por Córdoba. (La Voz)

Y subrayó: “Lo demás es todo un invento, que nos complica y mete ruido para representar el cambio en Córdoba”. Vale recordar que Bullrich recibió el apoyo para su candidatura del expresidente Mauricio Macri.

“Yo tomé licencia como presidenta del PRO para hacer campaña. Me entero de todas estas cuestiones por los diarios. Al menos podrían avisarme si es cierto que hay alguna negociación con otros dirigentes. Reitero que quiero ser clara: no vamos a entregar a Luis Juez en Córdoba. Juntos por el Cambio debe tener una idea clara y no hacer un popurrí”, completó.

MAURICIO MACRI VIENE CÓRDOBA

El próximo martes Mauricio Macri llegará a Córdoba para disertar en la Bolsa de Comercio. Está previsto que se muestre con Luis Juez y Rodrigo de Loredo, el candidato a intendente de la Capital.

Macri y Juez, una relación con idas y vueltas.

La visita de Macri será el día después de la cumbre de Juntos por el Cambio para analizar las incorporaciones de Schiaretti, Espert y Margarita Solbizer.

CRITICAS DE LA UCR A UN ACUERDO CON SCHIARETTI

La Unión Cívica Radical (UCR) de Córdoba criticó al gobernador Juan Schiaretti, quien parece más cercano a Juntos por el Cambio luego de que se informara que la mesa nacional decidirá el lunes si suma a la fuerza schiarettista a una alianza nacional.

“Los dirigentes del radicalismo no podemos desconocer que cuando se plantea incorporar al gobernador de Córdoba a la coalición, se está discutiendo la incorporación de un modelo –no sólo de una persona que lo representa– de aparente equilibrio asentado sobre la pauperización de los ingresos de los docentes, de los trabajadores de la salud y el constante deterioro de los ingresos de sus jubilados”, expresó la UCR.

Inauguración. El intendente Martín Llaryora, junto al gobernador Juan Schiaretti, y el viceintendente Daniel Passerini, en la habilitación de la urbanización de Villa Ávalos.

“Así también representa un sistema que, en el largo ejercicio del poder ha deteriorado sus instituciones en una regresión que pone a Córdoba entre las provincias feudales. Como en todo sistema feudal, cada vez es más difícil hacer oír una voz diferenciada”, agrega el comunicado.

Y completan: “Córdoba, que es la provincia de la Argentina que aporta un porcentual de ocho puntos al producto bruto del país, sin embargo muestra niveles de pobreza superiores al resto de las provincias, lo que también ocurre con los niveles de desocupación laboral. Una provincia en la que pocos ganan mucho y muchos ganan pocos y muchos más no ganan nada. Schiaretti es el más cabal representante de este modelo en el que cunde la inseguridad y la violencia institucional que cada tanto se cobra la vida de inocentes”.