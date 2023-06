Rodríguez Larreta afirmó que Juntos por el Cambio debe ampliarse para generar el “cambio total” que piden los argentinos

Horacio Rodríguez Larreta respaldo que Juan Schiaretti, el gobernador de Córdoba, se sume a la coalición que integra el PRO: “JxC tiene que ampliarse”.

“Tenemos que construir una nueva mayoría con todos aquellos que compartamos los mismos valores: una profunda vocación de cambio, la defensa de la libertad, la democracia, la república y el foco puesto en el hacer por sobre el decir”, expresó el funcionario en un comunicado desde sus redes sociales.

En ese sentido, planteó: “El cambio que necesitamos no es sólo político, es mucho más profundo. No es un tema de nombres. Es, como dije, total. Es un tema de visión, de entender que este sistema en el que vivimos no va más”.

“Yo estoy convencido de que para lograrlo, y para que ese cambio dure para siempre, tenemos que ampliar el espacio de cambio que iniciamos con el PRO y con Juntos por el Cambio. De hecho, Mauricio y el PRO, la Coalición Cívica y el Radicalismo en 2015 crearon este espacio con esa convicción: Juntos somos más que la suma de las partes. Y esa vocación de ampliarnos, de sumar, no ha parado desde entonces”, remarcó.

Asimismo, señaló: “Todos son bienvenidos a sumarse a este proyecto colectivo. Sin liderazgos mesiánicos y sin exclusiones. Todos los que están comprometidos con el cambio, vengan de donde vengan, son bienvenidos. La vocación de unidad, de ampliación y de cambio tiene que estar por encima de los intereses personales”.

Juan Schiaretti y Horacio Rodríguez Larreta, en una imagen de diciembre de 2015. (La Voz/Archivo)

Larreta en la vereda de enfrente de Patricia

El mensaje llega horas después de que la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, expresara su rechazo respecto a la llegada de Schiaretti a la oposición. “Una cosa es ampliar, otra amontonar”, sostuvo.

Además, Bullrich aseguró que sumar a Schiaretti es “perder” las elecciones en Córdoba. Al respecto, Rodríguez Larreta contestó: “Las conversaciones con referentes nacionales como Juan Schiaretti, José Luis Espert o Margarita Stolbizer tienen como único objetivo garantizar el cambio en la Argentina. Y en el caso de Schiaretti, no va en absoluto en contra de nuestra intención de ganar la provincia y la ciudad de Córdoba con Luis Juez y Rodrigo de Loredo, dos candidatos de lujo que me honra apoyar. Sé de su compromiso y esfuerzo para dar a Córdoba un futuro mejor”.