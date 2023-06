Juan Schiaretti fue tajante y negó su unión a Juntos por el Cambio: “No pertenezco ni voy a pertenecer”

El pedido de Horacio Rodríguez Larreta para incorporar a Juan Schiaretti a las filas de Juntos por el Cambio provocó un verdadero revuelo político que -al parecer- ya llegó a su fin. Es que, el gobernador de Córdoba fue tajante y declaró: “No seré parte de Juntos por el Cambio”.

Durante la presentación de la estatua de Mario Alberto Kempes, Schiaretti reiteró la necesidad de un “frente de frentes” pero sostuvo: “Yo no pertenezco ni voy a pertenecer a Juntos por el Cambio”.

“Lo que yo sostengo es que para dejar largos años de decadencia, el país necesita un gobierno de unidad nacional. Para conseguir esto, hay que establecerse un programa, un acuerdo por las medidas y después hacer una alianza que sea superior a lo que hoy existe, para competir en las elecciones, y después hacer un gobierno de coalición y de unidad nacional”, argumentó el gobernador.

DESDE RÍO CUARTO, SCHIARETTI RATIFICÓ SU DECISIÓN

“Una cosa es una alianza que engloba a varios partidos y otra cosa es formar parte de un partido. Yo no soy parte ni seré parte de Juntos por el Cambio”, dijo el mandatario provincial en su paso por Río Cuarto. En este sentido, remarcó: “Yo soy parte del peronismo no kirchnerista”.

Al respecto, Schiaretti señaló: “Los cordobeses no quieren al kirchnerismo desde que le declaró la guerra Córdoba cuando agredió al campo en el año 2008, eso soy yo”. Y aclaró: “Que yo sea antikirchnerista no significa que insulte a los kirchneristas o que no hable con los kirchneristas”.

Finalmente, cerró: “La grieta es querer construir ignorando, intentando destruir al otro, y eso no construye en nada. Yo nunca he actuado de esa manera, siempre he respetado a todos los que piensan distinto y jamás hemos perseguido a nadie”.