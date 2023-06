Ricardo López Murphy cruzó a Juan Schiaretti: “La política no es un negocio”

El economista y diputado nacional Ricardo López Murphy cruzó al gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti. Ante los rumores de una posible inclusión del justicialista en un frente amplio de Juntos por el Cambio (JxC), sentenció: “La política no es un negocio”.

Luego de haber pronunciado que le gustaría ser el vicepresidente de Patricia Bullrich, el exministro de Economía se manifestó previo al encuentro del lunes entre los principales exponentes de JxC. En este marco, según Infobae, Gerardo Morales y Horacio Rodríguez Larreta propondrían convocar al justicialista.

El porteño Horacio Rodríguez Larreta y el jujeño Gerardo Morales. Foto: GEN

Por eso, López Murphy se expresó en su cuenta de Twitter y recordó: “El frente de Schiaretti votó con el kirchnerismo a favor de quitarle fondos a Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Junto a una captura de pantalla de un titular que manifiesta la posible inclusión de Schiaretti.

Ricardo López Murphy y su mensaje en Twitter. Foto: Captura de pantalla

“Schiaretti no es un aliado, es adversario de Juez, Carasso, De Loredo y todos nuestros candidatos en Córdoba. La política no es un negocio”, cerró López Murphy, quien hasta ahora es precandidato a Jefe de Gobierno.

El gobernador Juan Schiaretti (Twitter Juan Schiaretti).

Patricia Bullrich, en contra de la inclusión de Schiaretti y la importancia de Córdoba en las elecciones

Si bien no dijo ningún nombre concreto, la precandidata a presidente de JxC expresó su postura alrededor de los rumores. “No lo veo ni estoy de acuerdo. Yo no quiero debilitar a Juntos por el Cambio, sobre todo en Córdoba. Queremos ganar en esa provincia y esta propuesta puede generar dudas a los cordobeses”, indicó Bullrich el jueves por la noche en TN.