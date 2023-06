Mauricio Macri opinó de la posible inclusión de Juan Schiaretti: “Es una falta de respeto para los cordobeses”

El expresidente Mauricio Macri opinó este martes sobre la posible inclusión de Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio (JxC) y mostró su apoyo al candidato provincial del radicalismo, Luis Juez: “Es una falta de respeto para los cordobeses”.

“Me entristece esta discusión y creo que no es oportuna estando a ocho días del cierre de las listas y alianzas para las elecciones en Córdoba”, expresó en diálogo con Radio Mitre. Por otro lado, focalizó que esto es una “decisión improvisada y fuera de tiempo”.

Elecciones 2023: Juan Schiaretti y Horacio Rodríguez Larreta. (La Voz)

En paralelo, cuestionó a sus compañeros radicales a nivel nacional: “No entiendo por qué tanta superficialidad en la decisión”. En este sentido, preguntó “¿en qué momento se hizo un debate respetuoso? sobre todo a la luz de la proximidad y realidad electoral cordobesa”.

El cordobés en el centro de la discusión por Juntos por el Cambio

“No se le puede faltar el respeto a nuestros candidatos y a los ciudadanos cordobeses”, aseveró el hombre que está de visita en Córdoba. En este marco, se incluyó como integrante de la comunidad y arremetió: “Parece que no entienden a los cordobeses”.

Luis Juez, candidato a gobernador de Córdoba por Juntos por el Cambio, rechazó la posibilidad de compartir con Schiaretti en el radicalismo.

Además, reiteró uno de sus últimos pedidos antes de bajarse como precandidato a presidente para este 2023: “O somos el cambio o no somos nada”. En otro ámbito, reveló su opinión sobre Horacio Rodríguez Larreta: “Le dije que no entiendo las decisiones que no viene tomando y esta es otra”.

“¿Cómo vamos a negociar con el PJ cordobés que aprobó leyes destructivas en los últimos tres años?”, cerró Macri, quien ponderó que este debate es una “tremenda falta de respeto para todos los que trabajan en Córdoba”.