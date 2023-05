Mauricio Macri apuntó contra el Gobierno: “Nunca quisieron bajar la inflación”

Tras el anuncio de la inflación de abril, la cual fue de 8,4%, la oposición salió a cuestionar al Gobierno, y Mauricio Macri no se quedó atrás. Bajo el título “Nunca quisieron bajar la inflación”, el expresidente publicó una dura carta a través de su cuenta de Facebook en la que apuntó contra Alberto Fernández y Sergio Massa por la escalada inflacionaria.

“Es inexacto decir que el gobierno de los Fernández y Sergio Massa está fracasando en su lucha contra la inflación. Porque ni siquiera lo están intentando”, escribió.

Y siguió: “Ni los controles de precios ni el patrullaje parapolicial en supermercados sirven para nada”, afirmó sobre la polémica que se desató cuando el presidente envió al sindicato de camioneros a controla el stock de mercadería a las grandes cadenas.

Y hasta les dejó un consejo: “Lo único que sirve es ordenarse. Ordenar las cuentas públicas y que nunca jamás el Banco Central imprima billetes para financiar al Estado, por ejemplo. Es lo que hicieron los países de América del Sur que también sufrieron hiperinflaciones como nosotros y hoy tienen en un año menos inflación que nosotros en un mes”.

Asimismo, el fundador del PRO, manifestó que el Gobierno “se niega a hacerlo” porque “su cultura política está basada en no hacerse cargo de nada y porque tienen ideas equivocadas, antiguas y marginales sobre por qué existe la inflación”.

Y concluyó que “todos los meses se sorprenden con el dato del INDEC, como si fuera una cuestión de magia y no se dan cuenta de que no están haciendo nada, absolutamente nada, para bajarla”. Por el contrario, “siguen aumentando el gasto, para la política y para unos pocos”. Así, concluyó que “son las propias acciones del Gobierno las que la tiran para arriba”.

En medio de la escalada inflacionaria, Mauricio Macri publicó una dura carta contra el Gobierno. Foto: Facebook/@Mauricio

Críticas de la oposición por la inflación de abril

Una de las primeras en manifestarse fue la precandidata presidencial por el PRO, Patricia Bullrich, que expresó a través de Twitter: “8,4% de inflación mensual “IMAGINARIA”; 108,8% de inflación interanual “IMAGINARIA”. Más de tres años gobernando sin plan económico y le da la cara para decir que los argentinos que no llegan a fin de mes ALUCINAN”.

También, el precandidato presidencial y líder de la Libertad Avanza, Javier Milei, aprovechó el dato para lanzar su crítica económica: “Con estos niveles de inflación la pregunta no es sobre si dolarizar o no, la pregunta es ¿por qué seguir con el peso como moneda? El peso es la moneda que emite el político argento, por lo que no puede valer ni excremento. Defender el peso es defender la estafa de la política”.

Por su parte, el precandidato a presidente por Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, escribió: “La inflación es real y se siente en el supermercado, cuando no podés comprar todo lo que necesitás o tenés que elegir otra marca porque la de siempre está carísima. Da bronca no poder darse algún gusto o dejar de hacer cosas a pesar de trabajar duro. Esto vamos a cambiar”.