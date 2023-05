Las duras críticas de la oposición contra el gobierno de Alberto Fernández, tras conocerse la inflación de abril

Tras conocerse el dato de la inflación este viernes, publicado por el Instituto de Estadística y Censos (INDEC), el cual fue de 8,4% para el mes de abril, la oposición salió a criticar la gestión de Alberto Fernández.

Con los valores mostrados por el INDEC, se alcanzó la inflación más alta de los últimos 30 años.

Cabe destacar que esta cifra superó ampliamente el índice de marzo, que fue de 7,7%, y refleja el número más alto de toda la gestión desde que asumió el Presidente, así como el índice más elevado en los últimos 30 años, con una inflación interanual de 108,8%.

Sin embargo, tan solo unas horas atrás, antes de que se conociera la cifra de abril, Alberto Fernández se refirió a que la suba de precios era “imaginaria”, algo que despertó las críticas más feroces por parte de la oposición.

¿Qué dijo la oposición sobre la inflación de abril?

Una de las primeras en manifestarse fue la precandidata presidencial por el PRO, Patricia Bullrich, que expresó a través de Twitter: “8,4% de inflación mensual “IMAGINARIA”; 108,8% de inflación interanual “IMAGINARIA”. Más de tres años gobernando sin plan económico y le da la cara para decir que los argentinos que no llegan a fin de mes ALUCINAN”.

También, el precandidato presidencial y líder de la Libertad Avanza, Javier Milei, aprovechó el dato para lanzar su crítica económica: “Con estos niveles de inflación la pregunta no es sobre si dolarizar o no, la pregunta es ¿por qué seguir con el peso como moneda? El peso es la moneda que emite el político argento, por lo que no puede valer ni excremento. Defender el peso es defender la estafa de la política”.

Mario Negri, diputado nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), también utilizó Twitter para mostrar su descontento con la cifra recientemente dada a conocer: “8,4% la inflación de abril y 108% anualizada (será de +150% en diciembre). Mientras el Gobierno cae en un tobogán, la inflación ya está en la estratósfera. ¡La guerra contra la inflación del tridente Alberto, Cristina y Massa usa pólvora mojada!”.

Otro presidenciable de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, expresó: “La inflación es real y se siente en el supermercado, cuando no podés comprar todo lo que necesitás o tenés que elegir otra marca porque la de siempre está carísima. Da bronca no poder darse algún gusto o dejar de hacer cosas a pesar de trabajar duro. Esto vamos a cambiar”.

También, desde el mismo espacio político, Diego Santilli se cuestionó: “Por esto querían que el INDEC esconda el índice. Otra vez tenemos la inflación más alta en 20 años. Otra vez tenemos la inflación más alta de la región. Otra vez tenemos más inflación que Venezuela. Otra vez la inoperancia de este gobierno nos explota en la cara”.

Por parte del senador y candidato a gobernador de Mendoza por Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, se explayó de la siguiente manera: “La triste paradoja de Massa y el gobierno kirchnerista. Lograron en abril que la inflación empezara con 3, pero no la mensual, sino la acumulada en el año. En cuatro meses, 32 por ciento de inflación. Un completo fracaso”.

Los principales apuntados por la inflación fueron Alberto Fernández y Sergio Massa. Foto: Claudio Gutiérrez / Los Andes.

Finalmente, el diputado nacional de la UCR y economista, Martín Tetaz, detalló:“La falta de independencia del Banco Central hace que la moneda esté atada a la imagen del presidente y se derrumbe con ella. No podemos esperar hasta diciembre; Alberto Fernández tiene que renunciar urgente a la política monetaria”.