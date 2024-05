La Mole Moli rompió el silencio y habló sobre las acusaciones de su expareja

Tras la denuncia de violencia de género por parte de Marta “la Negra” Galiano, su expareja, la Mole Moli recibió una pena de dos años y ocho meses de prisión excarcelable. Sin embargo, la mujer habló en los medios y aseguró que el exboxeador no cumple la condena.

Tras los dichos de la Negra, la Mole rompió el silencio y habló sobre su situación judicial. “Yo no quiero tener nada que ver con la Negra”, aseguró.

LA MOLE MOLI ROMPIÓ EL SILENCIO Y HABLÓ DE SU SITUACIÓN LEGAL

“Esta es la única vez que voy a salir porque estoy cansado del maltrato de esta mujer”, aclaró el exboxeador a A La Tarde. “No me llegó ninguna notificación para la repartición de bienes, lo hablamos entre nosotros, fue algo entre la familia”, dijo.

“Estábamos de acuerdo todos, los chicos le preguntaron a su madre y estuvo de acuerdo”, siguió. Asimismo, acusó a la Negra de “salir con otra cosa en los medios”. “Marta y su abogada viven mintiendo. Siempre que me llamó la Justicia, acudí”, señaló la Mole.

“Siento a los chicos acá para que aclaren las cosas. Desde los medios siguen diciendo cosas de mí, estoy cansado. Hace cuatro años me vienen dando sin asco”, expresó.

EL CRUCE EN VIVO ENTRE LA MOLE Y LA NEGRA

El programa televisivo decidió llamar a Marta para que respondiera a las acusaciones de la Mole. “Que deje de mentir, me cagaste a palos hace años, metiste a los chicos, no me diste una moneda de nada, sos un hijo de puta” expresó la Negra. En ese instante, la producción cortó la comunicación con la mujer.

Por su parte, el exboxeador concluyó: “Yo se que a ella le corresponde el 50 por ciento de todo lo que yo tengo y se lo voy a dar”.