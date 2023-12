El Pato Cabrera volvió a jugar al golf después de estar 32 meses en la cárcel

El cordobés Ángel Cabrera retomó su carrera como golfista. Quien fuera campeón del US Open 2007 y Augusta 2009 (único argentino en ganar dos Majors) está participando del Abierto del Litoral, en Rosario, en su regreso a la competencia tras estar en prisión por violencia de género.

El Pato permaneció 32 meses en la cárcel, detenido al ser denunciado por dos exparejas y condenado por los delitos de “coacción, lesiones leves, amenazas y desobediencia a la autoridad”. Su intención es rehacer su carrera, y señaló: “De golf hablamos todo lo que quieran, el resto ya lo saben...”.

Ángel "el Pato" Cabrera, en su regreso como golfista en el 88º Abierto del Litoral. (Gentileza La Nación) Foto: La Nación

Y anticipó: “La semana que viene voy a la Embajada de Estados Unidos para ver si me renuevan la visa; la tengo vigente, pero se me vence en marzo. Si me la renuevan ya armo el calendario para arrancar el Champions Tour”.

Se refiere a la gira norteamericana de veteranos, y a combinar con el circuito de Europa. “Por suerte ya me habilitaron para jugar; eso me deja más tranquilo”, afirmó el golfista.

Pensando en Estados Unidos, por haber sido campeón del Masters de Augusta, tiene lugar de por vida. “Claro que quiero estar en el Masters. Quiero jugar todo lo que pueda en el calendario. Eso sí: no voy a recuperar el tiempo que perdí. Estoy trabajando con el físico; viendo lo de mi primera vuelta en este Abierto del Litoral, pensé que iba a ser peor”, explicó Cabrera.

Ángel "Pato" Cabrera volvió a la competencia deportiva. Lo hizo en Río Cuarto, en el HC Invitational. (Instagram @hc.invitational) Foto: hc.invitational

De todos modos, las autoridades del Augusta National Golf Club tienen reservado el derecho de admisión. Y habrá que esperar por las respectivas evaluaciones que harán en el Champions Tour y en Augusta sobre la situación del campeón cordobés.

CÓMO FUE EL NIVEL DEL PATO CABRERA EN SU REGRESO

“Estoy jugando bien, pero fallo golpes muy fáciles por falta de juego. El primer día me sentí cansado, hace mucho que no camino compitiendo. Me falta un poco más, pero de a poco voy encontrando el ritmo”, reconció Cabrera.

Y agregó: “Estoy pegando bien la salida. Me está faltando el juego fino y el juego corto. Todavía no tengo la distancia de 100 yardas para abajo. ¿El putter? Siempre me pasó lo mismo, a veces estoy con confianza y la emboco, eso vendrá solo”.