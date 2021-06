Mientras cumple arresto en Bouwer a la espera por el juicio por violencia de género, el golfista Ángel Pato Cabrera es defendido por su pareja Yamila Álvarez quien desestima la causa y carga contra la denunciante y afirma: “La denuncia es un circo, quieren plata”, disparó.

Con fuertes declaraciones contra la ex del golfista, Cecilia Torres Mana, Álvarez denuncia que “quieren sacarle plata y hacerlo quedar como la peor basura”, expresó en declaraciones a El Doce, este martes.

Además, la mujer denuncia que Torres Mana la amenazó “de muerte” y agregó que “vino a mi casa a amenazarme dos veces, nos levantó a los golpes”, dijo y aseguró que fueron dos episodios de violencia.

Seguidamente, también tuvo palabras para Silvia Rivadero, madre de los hijos del golfista y dijo “me la crucé en un súper y me amenazó. Me dijo que no iba a parar hasta que el Pato se pudra en la cárcel”, contó al tiempo que dijo que Cabrera “está muy enfermo y pasándola muy mal”, concluyó.