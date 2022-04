Ángel “Pato” Cabrera está cursando dos años de prisión efectiva por ejercer violencia contra su ex pareja. Además, tiene pendiente otro debate oral por la misma causa contra su ex, Cecilia Torres Mana. Este jueves, se confirmó un nuevo proceso judicial por agresión a otra mujer, Micaela Teresa Escudero.

A la espera del segundo debate en la Cámara 6ª del Crimen, Pato Cabrera deberá enfrentar un nuevo proceso. Así lo determinó la Cámara de Acusación de Córdoba, quien lo acusa de: “coacción”, “coacción, amenazas y lesiones doblemente calificadas –por el vínculo y por mediar violencia de género-” y “lesiones doblemente calificadas” (por los mismos motivos), todo en concurso real.

El relato de la víctima

Micaela Teresa Escudero (39) estuvo en pareja con Cabrera hasta 2017, cuando decidió irse a vivir a Capital Federal, para escaparse de se acoso, según comentó. “Me vine a vivir a Buenos Aires porque ‘el Pato’ Cabrera me hartó”, dijo en 2020 -al momento de denunciarlo- en diálogo con La Voz.

Ambos se conocieron en un boliche de Nueva Córdoba, hasta que concretaron su noviazgo y se fueron a vivir juntos. “Cuando ‘el Pato’ te conoce, te abre la puerta del auto; después, te la abre para tirarte del auto”, dijo Micaela, en referencia a una denuncia por una agresión que le costó un esguince de tobillo.

En su momento relató que el golfista la controlaba, seguía sus movimientos y llegó a aislarla de sus amistades. “La pasé horrible”, aseguró. Y recordó un episodio en un acto de campaña de Mauricio Macri tras el cual “el Pato” la dejó encerrada en su casa y se fue toda la noche.

Escudero dijo que “el Pato” se quedó con su DNI y “todas” sus cosas, entre ropas y efectos personales. “Una vez me dijo que venía a mi casa a devolvérmelos, pero cuando llegó me dijo que me los devolvía si regresaba con él”, completó Micaela. Aseguró que pudo salir de la relación gracias a la psicoterapia.

Cuando ya no salía con él, en 2017, fue a escuchar a Ulises Bueno a la Costanera. De repente, apareció Cabrera. Micaela asegura que, tras rechazarlo, él le mordió la boca y le produjo lesiones. Luego de esto, se decidió a hacer la denuncia.

Pasos judiciales

Tras la confirmación del juicio de la Cámara de Acusación, se deberá definir qué cámara del Crimen realizará el debate y si se unifica con el expediente de Torres Mana que espera juicio en la Cámara 6ª.

En tanto, hay más procesos pendientes para “el Pato” Cabrera, entre otros el que se le sigue por supuestas agresiones a la madre de sus hijos, Silvia Rivadero.