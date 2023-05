La desolación y bronca de la mamá de la joven asesinada en Alta Córdoba: “Yo avisé que esto iba a pasar”

Milagros Bottone fue asesinada por su propio padre, Rafael Bottone, cuando éste intentaba acabar con la vida de su exesposa, Mercedes. Hace 30 años, ambas vivían con miedo. Por eso, la sobreviviente renegó de las medidas tomadas por la Justicia de Córdoba.

Fue una tarde de terror la que se vivió en barrio Alta Córdoba cuando Rafael Bottone irrumpió en la vivienda de su exesposa y su hija. Con un arma en la mano, el femicida comenzó a atacarlas con el fin último de asesinar a Mercedes, de quien se había separado hace dos años.

Rafael, padre y asesino de Milagros Bottone, que está a su lado. Foto: Facebook

Sin embargo, Milagros, hija de ambos, intercedió para defender a su madre y recibió dos tiros en su espalda. Luego, dos de frente, junto a la frase de su padre de “Esto es culpa tuya”. Posteriormente, el responsable de a tragedia se quitó la vida en el patio de la casa. La joven no pudo sobrevivir a tales heridas.

Tras el hecho, la familias de las víctimas apuntaron contra las medidas de la Justicia de Córdoba que, pese al botón antipánico y a las órdenes de restricción, no frenaron este terrible final. “Yo avisé que esto iba a pasar, denuncié, avisé a todo el mundo y no me escucharon”, reclamó Mercedes en diálogo con La Voz.

Femicidio seguido de suicidio en General Paz al 3068, Alta Córdoba. (Nicolás Bravo / La Voz) Foto: Nicolás Bravo

UNA SUCESIÓN DE HECHOS DE VIOLENCIA: EL RELATO DE MERCEDES

Mercedes detalló que la violencia comenzó a ser psicológica y luego, física. Contó que soportó 30 años en ese círculo de violencia al que decidió “darle fin” en 2021. Sin embargo, antes, decidió advertir a la Justicia lo que estaba viviendo. Por eso, se le otorgó un botón antipánico y otras medidas similares.

“Desde septiembre de 2021 hasta ayer debo haber activado el botón unas 10 veces, porque él violaba la restricción perimetral constantemente. Estaba siempre en el barrio, pasaba por el frente de casa. Cuando nos veía, nos hacía señas como gatillando o de que nos iba a degollar”, recordó Mercedes.

Córdoba: el padre asesinó a su hija de un disparo y luego se suicidó. Foto: Facebook

“Al principio venía el móvil policial. Después me decían que si él no nos decía nada, no nos amenazaba ni se acercaba a hablarnos, no valía la pena que fueran. En ese momento les dije: ‘¿Y qué quieren, que me lo encuentre con un arma de frente? ¿Qué se activa primero, la bala o el botón?’”, añadió al respecto.

Eso pasó el día del femicidio, Mercedes activó el botón pero los disparos llegaron primero y se robaron la vida de Milagros.

Milagros. Se había graduado del Colegio Nacional de Monserrat en 2018 (Facebook). Foto: Facebook

Incluso, la mujer señaló que en abril de 2022 la propia Milagros denunció las amenazas de su padre. “Le dijimos que tenía armas. Pidió botón antipánico para ella pero no se lo dieron”, remarcó Mercedes.

“Luego denunciamos cuatro veces que él violaba la restricción de acercamiento. En un momento pedimos la tobillera, me dijeron que ellos no podían otorgarla, que tenía que ir al Polo con un asesor letrado y un escrito. Ahí ya mi hija me dijo que lo dejáramos ahí, que no valía la pena, que no iban a hacer nada igual”, sentenció la mujer que ahora exige justicia por su hija de sólo 23 años.