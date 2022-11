Profesionales de salud no adheridos al SEP rechazaron el acuerdo y seguirán con las protestas en Córdoba

Este jueves, y tras varios días de reclamo, el Gobierno de Córdoba anunció un acuerdo paritario con el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), que significa un incremento anual desde el 102 por ciento para los trabajadores de salud. Sin embargo, un importante grupo de profesionales comunicaron su rechazo y confirmaron que continuarán las protestas.

Según trascendió, el aumento fue rechazado de manera “contundente” por los gremios del sector de la salud como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE); Unión de Trabajadores de la Salud (UTS) y los autoconvocados.

Un acuerdo valorado por el SEP

En una asamblea de más de 400 delegados que se realizó en la sede del SEP, su representante José “Pepe” Pihen aseguró que para los equipos de la salud el aumento alcanzará el 104%, y destacó la conversión remunerativa del bono Covid de 17 mil pesos, que perciben los trabajadores de los hospitales.

Aprobación. El SEP, el gremio de los estatales más cercano al Gobierno provincial, aprobó por abrumadora mayoría la oferta oficial.

El acuerdo rubricado en el Centro Cívico implicará para los empleados públicos (con excepción de la UEPC, que aún no cerró) un aumento del 24% en noviembre; un 10% en diciembre y otro 10% en enero próximo.

Todos los agentes que aglutina el SEP percibirán estos porcentajes. Aunque desde el gremio aseguran que los incrementos serán mayores –entre un 2% y un 3%, en promedio– de acuerdo a las categorías, para los equipos de salud.

Además del SEP, el Gobierno provincial también consiguió que la Unión Personal Superior (jerárquicos) aceptara la propuesta salarial.

Trabajadores de la salud niegan la oferta y piden una mesa de diálogo

Sin embargo, el acuerdo que realizó el SEP no conformó a todos los trabajadores de la salud y los grupos no asociados al gremio confirmaron que las protestas continuarán. Se trata de ATE y UTS, que no son reconocidos por la Provincia para discutir salarios, y los autoconvocados, quienes sostendrán las medidas de fuerza.

Río Cuarto. Reclamo de trabajadores de todos los servicios de salud del hospital San Antonio de Padua (Tomy Fragueiro/La Voz).

El titular de ATE, Federico Giuliani, pidió al Gobierno provincial que abra un canal de diálogo. “Hemos rechazado esta oferta que firmó el SEP, porque no alcanza una suba de alrededor del 100% para los últimos 12 meses. Nuestro reclamo es de un 120%, pero lo fundamental es que el Gobierno acepte discutir salarios con otros gremios, no sólo con el SEP. Nos discriminan sin sentido, cuando ATE tiene personería gremial reconocida por el Ministerio de Trabajo”, expresó Giuliani.

Conflicto. Ayer hubo asambleas en los hospitales. Hoy habrá paro y movilización. (ATE)

Mientras que Estela Giménez, de UTS, insistió con el rechazo al aumento: “Enviamos una nota a la ministra de Salud (Gabriela Barbás) con el reclamo de los trabajadores de los hospitales. En la asamblea, luego de la manifestación del miércoles pasado, se decidió no reunirnos con el Gobierno, mientras no haya una respuesta a nuestros reclamos. Seguiremos con las medidas de fuerza”,.