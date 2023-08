Trabajadores de la salud marcharon en Córdoba: cuál es el reclamo de los profesionales

Este miércoles, los trabajadores de salud marcharon en las calles de Córdoba para expresar su rechazo al acuerdo salarial que pactó el Sindicato de Empleado Públicos (SEP). Además, piden el pago del bono extraordinario que anunció el ministro de Economía Sergio Massa el pasado domingo.

Durante el día, se llevaron a cabo al menos tres protestas: frente al Hospital Pediátrico, frente al Misericordia y en las afueras del Tránsito Cáceres de Allende.

Trabajadores de la salud marcharon en Córdoba

“El aumento lo firma un gremio que no representa salud, que es el SEP, que está en acuerdo con la Provincia de Córdoba, primero nos ofrecieron un 30 por ciento, después un 27 por ciento sin estar de acuerdo las bases lo firmaron igual, no nos alcanza, no estamos de acuerdo”, dijo una vocera de los trabajadores congregados frente al Hospital Pediátrico.

Y, agregó: “Queremos el bono igual que todos los empleados nacionales, lo merecemos porque somos los peores pagos, el gobernador se llena la boca diciendo que está dentro lo que nos aumentaron y no es cierto, queremos el bono”.

Sin embargo, desde la Provincia, confirmaron a La Voz que el monto del bono está incorporado en el acuerdo salarial.

CUÁL ES LA PROPUESTA SALARIAL PARA LOS EMPLEADOS ESTATALES

El pasado 24 de agosto, el Gobierno de la Provincia de Córdoba suscribió el acuerdo salarial con los representantes de la mayor parte de los gremios estatales: trabajadores viales, ferroviarios, científico-tecnológicos, cuerpos artísticos, equipos de salud, inteligencia fiscal y del escalafón general de la Administración Pública Provincial.

Con esta propuesta, la idea que los gremios aprobaron fue la siguiente: en agosto, 20% de incremento sobre los salarios de julio, y otro 7% en septiembre sobre los salarios de agosto.

A los fines de preservar el poder adquisitivo de sus salarios, desde septiembre en adelante se aplicará de manera automática la revisión de la pauta salarial acordada, tomando como indicador la inflación de Córdoba, garantizando que los haberes no pierdan con la inflación.

Estas pautas salariales se harán extensivas en los mismos términos al Personal Jerárquico y a las fuerzas de seguridad de la provincia. El aumento de agosto se acreditará los primeros días de septiembre, según el cronograma de pago que oportunamente se publicará.