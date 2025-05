“Nada en Entre Ríos se construye desde la imposición”, afirmó Oliva

“Estamos abiertos al debate, pero no vamos a renunciar a principios básicos: la salud es un derecho, no un negocio, y el IOSPER no puede convertirse en una caja de poder. Si realmente se quiere conservar el espíritu de la ley vigente, discutamos su reforma, no su desmantelamiento”, afirmó el presidente del bloque de senadores justicialistas, Martín Oliva.

Martín Oliva, Senador de Entre Ríos por el departamento Uruguay.