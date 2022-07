Siempre es bueno destacar las buenas acciones, y la actitud de Sergio fue una de ellas. El hombre trabaja hace muchos años como kiosquero frente al Super Park de la ciudad de Córdoba y este miércoles, fue protagonista de un acto de buena voluntad.

Sergio estaba trabajando cuando María estacionó su auto frente al parque. Sin darse cuenta, su billetera quedó en la vereda. La situación fue advertida por el kiosquero quien no dudó en alzarla y guardarla. Cuando la mujer volvió al lugar, Sergio la llamó por su nombre y se la entregó.

El hombre devolvió la billetera a María. Foto: Cadena 3

“Vi cuando bajó del auto y en un momento cuando pasó cerca veo una carterita marrón. La alzo y me doy cuenta de que era ella, busco el nombre y me fijo bien en la cara. Cuando regresa le pregunto si es María y me dice que sí y ahí le dije lo que encontré a la orilla del auto suyo”, contó Sergio a Cadena 3.

Tras la situación, María expresó su agradecimiento y se dirigió a Sergio: “Ojalá que esto sea contagioso, te deseo lo mejor porque te lo mereces para vos y la gente que te quiere”.