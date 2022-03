Las buenas acciones siempre alegran la jornada y son dignas de ser difundidas. Y ese es el caso de la agente de la Policía de Córdoba, Noelia Nieva, quien brindó su ayuda a una pequeña con parálisis cerebral. Isabella necesitaba botas ortopédicas y la mujer no dudó en donarle el dinero necesario para adquirirlo.

El contacto se generó en las redes, donde Norma publicó en Facebook que su hija Isabella, de un año y medio, necesitaba ayuda para poder caminar. Y el posteo le llegó a Noelia Nieva que decidió hablarle y conocer la situación.

“Es una mamá soltera con cinco hijos que tiene una lavandería. En la página de su trabajo publicó una foto de la nena que necesitaba ayuda y me llamó la atención”, contó Noelia, quien trabaja en la División Investigaciones de Mina Clavero de la Departamental San Alberto, a El Doce.

En el primer mensaje, Nieva consultó qué necesitaba la pequeña a lo que Norma respondió: “Sos la primera que me contesta y me manda un mensaje”. Y procedió a explicarle que la niña necesitaba unas botas ortopédicas que no podían comprar por razones económicas.

“Me mandó las boletas de cuánto salían y le mandé el dinero”, contó la agente policial quien no perdió el contacto con la familia, sino que continuó preguntando por la pequeña. Según Noelia, el calzado “había mejorado su postura y fue muy importante para su crecimiento”. La acción fue agradecida por toda la familia, que se refirió a Noelia como “un ser de luz”.