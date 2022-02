De las mejores cosas de Córdoba y su gente salen bellas postales como esta cara de sorpresa de una vecina al recuperar su billetera en la que llevaba varios miles de pesos y que casi no esperaba recuperar, de no haber sido por el gesto invaluable del taxista que la encontró y no paró hasta encontrarla.

Además de esa sorpresa, el chofer quiso dejar registrada la cara de su pasajera en el momento exacto en que recibía tan buena noticia por partida doble: recuperar su dinero y confirmar que siempre hay gente de buen corazón, dispuesta a brindarse por los demás.

Sobre lo ocurrido, Jorge, quien es el dueño del taxi, dejó en claro cuáles son los valores cuando uno se pone en el lugar del otro: “Tengo madre tengo esposa e hijos, y me gustaría que si les pasara hicieran lo mismo por ellos”, comentó a Eldoce.tv este miércoles.

“Dejé a la señora en el centro y se subió otra pasajera. Luego me fui a lavar el auto y cuando levanté la alfombra vi la billetera”, recordó y contó que llamó a la dueña del lavadero porque “quería que fuera testigo del descubrimiento”.

Seguidamente, contó que en el portavalores había “un carnet, tarjetas, documentos y dinero”, por lo que no le fue difícil dar con la dirección de la dueña, a la que le preparó una sorpresa más y la filmó con su celular en el momento en que ella bajó a recibirlo en la puerta de su edificio.