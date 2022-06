Las redes sociales son una herramienta de gran utilidad si se trata de difundir historias y que éstas lleguen a la comunidad; el caso de Josefina es uno de los ejemplos. La cordobesa contó en Twitter la situación del negocio de su papá y rápidamente, provocó repercusión entre los usuarios.

“Mi papá abrió una vineria el viernes y en una semana, sólo le compraron tres personas. Me parte el alma, iría y le compraría todo”, posteó la joven el 16 de junio. La publicación recogió miles de me gustas y comentarios de usuarios que no dudaron en pedir la dirección.

El caso generó tal repercusión que la cuenta de “La Generosa” (ubicada en Av. Alem 3562), vinería del padre de la joven, rozó los mil seguidores y recibió a aquellos usuarios que quisieron pasar a colaborar. “Mañana estoy ahí para comprar las bebidas para el día domingo”, prometió uno de los usuarios.

Tras la difusión, la joven volvió a usar las redes sociales para reconocer el apoyo: “Quiero agradecer muchísimo a todos los que se tomaron el ratito para compartir el Insta de la vinoteca de mi papá, y también a los que se llegaron. Nos levantaron el ánimo muchísimo y esas cosas no se olvidan nunca”.