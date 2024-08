“Pensé que mi carrera había terminado”: “El Bocha” Houriet confirmó su regreso a Cadena 3

Luego de haber sido operado de urgencia a fines de abril, Carlos Andrés “El Bocha” Houriet, histórico relator deportivo de la Cadena 3, confirmó su regreso a la radio de Córdoba. Además, confesó: “Pensé que mi carrera había terminado”.

EL “BOCHA” HOURIET VUELVE A CADENA 3: CUÁNDO

Tras cuatro meses separado del micrófono que dio tantas emociones a los amantes del fútbol, “El Bocha” aseguró que volverá a las transmisiones de Cadena 3. “Vengo muy feliz, de una guerra llena de heridas, pero con muchas ganas de volver”, aseveró.

El posteo del Bocha Houriet hace tres días en el Sanatorio Allende. Foto: Bocha Houriet F

En este sentido, analizó que tuvo “mucha suerte”. “Dios me tendió una mano y comenzaron a suceder una serie de hechos que me salvaron la vida”, contextualizó, en diálogo con el medio mencionado.

Finalmente, confirmó que su regreso a los escenarios radiales será el miércoles 14 de agosto para el cruce de ida entre Talleres y River en el Mario Alberto Kempes. Pero “El Bocha” no para y también relatará el duelo entre Belgrano y Atlético Paranaense, jueves 15.

“PENSÉ QUE MI CARRERA HABÍA TERMINADO”: DIJO EL BOCHA HOURIET

“Pensé que mi carrera había terminado y que debía buscar otras cosas, pero me dije: ‘‘Lo voy a intentar’. Será una prueba, un momento muy sensible. Pero he sido un guerrero toda la vida y no voy a bajar la lanza”, anticipó. Además, aclaró: “Todo lo que soy se lo debo al fútbol de Córdoba. Sin arriesgar y siempre chequeado, dejaré todo lo que tenga que dejar”.

Carlos Andrés, el Bocha Houriet, acompañado de su compañera a la espera de la intervención médica por problemas coronarios. (Face Bocha Houriet) Foto: (Face Bocha Houriet)

En este contexto, explicó que los médicos le recomendaron volver a sus actividades laborales. Según le explicaron, el 80% de los operados a corazón abierto sufre de depresión y el trabajo es una herramienta para evitarla.

EL BOCHA HOURIET CONTÓ CÓMO INICIÓ SU PROBLEMA CARDÍACO

Sin embargo, esto conllevó una discusión con su familia. “Fue un debate; la Gringa escucha todos los partidos, pero no había visto imágenes. Cuando las vio, empezó a notar el desgaste. Los médicos terminaron por convencerme de que trabajar es una de las cosas más importantes”, aclaró.

Paralelamente, aseguró que su familia le salvó la vida y le agradeció, especialmente, a su esposa. ”Es un analgésico extraordinario, cuando me abraza se me pasan todos los dolores”, confesó.

Por último, “El Bocha” Houriet explicó cómo se dio la descompensación que culminó en su operación a corazón abierto. ”Lo atribuía a la espalda, un dolor que tenía siempre. Fui a un reumatólogo que me salvó la vida, me dijo que era el corazón. Yo no le creía porque no tenía esos síntomas, por eso hay que hacerse controles”, cerró.