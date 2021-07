No será un partido más para Pablo Frontini, cuando este lunes visite a Instituto a las 17 con su equipo San Telmo, por la fecha 17 de la Primera Nacional. Es que el ex zaguero y actual entrenador, tuvo tres ciclos en Alta Córdoba como futbolista. Un mojón en la trayectoria del ex River.

“Los tres pasos me marcaron en todo sentido... Hace un año y medio que soy técnico y aspiro, en algún momento, a ser el DT de Instituto. No lo voy a negar”. Textual de Frontini en una entrevista con Tercer Tiempo, por Radio Mitre Córdoba.

El ex zaguero central reconoció que cuando lo sondearon sintió que le faltaba experiencia para ser DT de Instituto.

Con San Telmo ascendió a la Primera Nacional y dio un batacazo al eliminar a Banfield en Copa Argentina. Y tiene visto a Instituto: “Yo jugué con Alejandro Faurlin y se que clase de jugador es. Jugué con el Polaco Mazur y se lo que puede dar. No se puede creer lo que juega Garro y Arce le cambió la cara al equipo con su ingreso ante Villa Dálmine”, enumeró. A comienzos de la temporada su nombre se analizó, y la dirigencia optó en ese momento por Mauricio Caranta.

Y sobre el duelo con la Gloria, remarcó: “Para mi ir a Córdoba y enfrentar a Instituto es especial. Me hubiese encantado que sea con gente”.