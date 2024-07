“No estamos pudiendo cuidar a los niños”, la mirada de una psicóloga de Córdoba sobre los ‘mini influencers’

Frases virales, stickers de Whatsapp, memes en X, son algunos de los elementos virtuales en los que se encuentran imágenes de niños y niñas, muchas veces desconocidos. La proliferación de sus fotos y videos ha crecido en consonancia con el avance de las redes. Sin embargo, ¿Cómo impacta esta exposición de las infancias?

Mariela Zachetti es psicóloga, docente y secretaria de Extensión en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. La profesional habló con Vía Córdoba y reflexionó sobre la tendencia de exponer a niños y niñas al submundo de las redes sociales.

Psicóloga, docente y secretaria de Extensión en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. (Pedro Castillo)

“NO ESTAMOS PUDIENDO CUIDAR A LOS NIÑOS”

En una primera instancia, Zachetti se refirió a las “situaciones preocupantes” por las que están pasando las infancias y enumeró “la exposición a las redes se suma a la incursión a las drogas, la delincuencia, los abusos sexuales...”.

Al respecto, opinó: “Esto evidencia que no estamos pudiendo cuidar a los niños, y que hay funciones de los adultos, a cargo de la crianza, que están siendo fallidas, carentes... que no están cubriendo las necesidades afectivas y básicas, para que los niños puedan construir su personalidad y crecer en la salud”. Y recalcó: “Los niños están siendo vulnerados por las mismas personas que están a cargo de su crianza y cuidado”.

La profesional destacó que, en el último foro de profesionales cordobeses, se pusieron en común las problemáticas más habituales y detectaron una “carencia de figuras capaces de cuidar”. Por lo que suscribió que la necesidad actual es “trabajar con los adultos, no con los niños”.

La mirada de una psicóloga cordobesa sobre el rol de las familias en esta práctica. Foto: web

LA EXPOSICIÓN DE NIÑOS A LAS REDES, UN JUEGO CON CONSECUENCIAS

Frases graciosas, fanatismos de fútbol, pedidos virales son los contenidos habituales a los que se exponen las infancias; con grabaciones que se reproducen millones de veces y se comparten a usuarios impensados.

Si bien los adultos involucrados no suelen tomar dimensión de lo que significa esta viralización, los expertos lo tienen bajo la mira y advierten a los cuidadores. Con estas consideraciones, Zachetti cuestionó: “¿Por qué los padres hacen eso? ¿Para qué les sirve? ¿Los adultos saben el impacto de la exposición de sus hijos en las redes?”.

El rol de padres y madres en la práctica, según Mariela Zachetti, psicóloga de Córdoba. Foto: web

“El niño hoy lo vive como un juego, porque no puede comprender ni proyectarse en el paso del tiempo, ni lo que podría pensar sobre esto cuando sea grande y vea las imágenes, y/o le cuenten… (...) O, a lo mejor no le afecta… y este es el puntapié necesario para que se convierta en estrella; no sabemos. Lo que sí sabemos es que a los niños hay que cuidarlos, los niños dependen absolutamente de un adulto, y si su sueño es ser famoso, que lo elija él. y no que un padre se lo imponga a través de tal exposición”, manifestó la profesional.

En este sentido, Zachetti volvió a apuntar a los adultos y sumó: “Más allá de pensar cómo le impacta al niño, debemos pensar por qué el adulto hace esto, qué de su propio goce se pone en juego cuando hace esto con su hijo/a, o con un niño o niña; ¿Qué está reparando: su narcisismo, sus frustraciones?”

LA VIRALIZACIÓN DE LOS NIÑOS Y SUS CONSECUENCIAS

“Hoy, el impacto del niño en las redes se parece a un juego para ese niño o niña que lo está viviendo, que aparece en la red… Imagínense! todos lo miran, lo reconocen, pero tenemos que saber que la lógica que tiene a esta edad el niño, no le permite abstraerse, mirarse y saber si esto realmente es lo que quiere y le hace bien. Estos niños ahora están haciendo lo que los adultos les dicen que hagan”, dijo al respecto la Licenciada.

La reflexión de una psicóloga cordobesa sobre la práctica. Foto: web

Ejemplificó que, en la mayoría de las familias, los infantes tienen una exposición limitada al internet. Sin embargo, con sus fotos, stickers y videos en redes, están presentes todo el tiempo. “Es paradójico…se les dice que no por un lado y por el otro, es el mismo adulto el que lo hace permanecer en las redes…. Habría que reflexionar si estamos cuidándolos de todos aquellos que van a ver a sus hijos, y que quizás tengan otras intenciones”.

Finalmente, Zachetti hizo hincapié en los comentarios a los que están expuestos los más pequeños y reflexionó: “Los padres tenemos que poner un stop. En psicología hay dos conceptos: la autoconservación y la autopreservación, conservar la vida y conservar el ser, respectivamente. Los padres y adultos, tenemos que enseñarles a los niños no sólo a cubrir sus necesidades básicas para mantenerse con vida, sino, debemos enseñarles a respetarse y a respetar… a amarse y a amar, a estimarse para cuidarse, para pensar que sus proyectos van a ser posibles… esto habla del ser”.