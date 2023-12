Apuestas online entre adolescentes de Córdoba, los desafíos de una problemática a tratar en el 2024

Durante este 2023, una de las problemáticas que alertó a la comunidad educativa de Córdoba fueron las apuestas online entre adolescentes. Jóvenes de entre 15 y 17 años jugando a cambio de dinero. Si bien la situación fue detectada, las autoridades reconocen que será un desafío para el ciclo lectivo próximo.

En la provincia, después de una fuerte polémica en la Legislatura, el 21 de noviembre se habilitaron cuatro plataformas de apuestas online. En un principio, hasta el 5 de enero, su funcionamiento será “de prueba” y vencido ese plazo, se harán efectivas. Las prácticas no están habilitadas para menores de edad, superar ese paso es bastante sencillo.

Es por eso que, profesores y directivos de Córdoba detectaron que el juego se hacía bastante frecuente entre cierto grupo de estudiantes. Aún se trata de una problemática incipiente, pero los profesionales advierten la llegada de este fenómeno que es tomado como “inofensivo” por los adolescentes.

Las apuestas "online" son cada vez más populares entre adolescentes. (Freepik)

En Vía Córdoba hablamos con directivos y profesores de diferentes escuelas de la capital a fin de conocer el panorama. En tanto, a partir de una encuesta anónima a adolescentes, establecimos un promedio de tiempo de juego y dinero invertido. Finalmente, un especialista en ciberseguridad analizó el posible origen de la práctica y cuáles serían sus consecuencias más peligrosas.

QUÉ DICEN LAS AUTORIDADES ESCOLARES SOBRE LAS APUESTAS ONLINE

De las cinco autoridades entrevistadas, todas coincidieron en que la problemáticas los tomó de sorpresa. “Es muy común verlos en los recreos, todos juntos, más que nada a varones. Te diría que únicamente varones. Ha generado más de una discusión dentro de la sala de profesores”, detalló un docente que dicta clases en una escuela pública y otra privada de la capital.

P., vicedirectora de una institución privada de zona norte, manifestó en coincidencia: “Es una situación que nos interpela, que estamos buscando herramientas para acompañar a los estudiantes y a las familias”. Además, reconoció que será una de las problemáticas a abordar en el ciclo lectivo próximo.

Imagen ilustrativa. (Ramiro Pereyra / La Voz)

“Siempre les digo que mi perspectiva es negativa, porque son menores y porque los veo muy metidos en eso, no tendrían que estar haciéndolo. Y porque la apuesta lleva a un punto de no retorno, uno puede apostar y salir ganando, o perder”, dijo el primer profesor.

QUIÉNES APUESTAN ONLINE EN LOS COLEGIOS DE CÓRDOBA

Según las entrevistas obtenidas, los apostadores están bien definidos: varones de entre 15 a 17 años, principalmente de quinto y sexto año, que utilizan el tiempo libre para jugar online. Sin embargo, la problemática podría tener una delimitación: se practica, mayormente, en colegios privados donde los adolescentes cuentan con billeteras virtuales.

Una profesora de los primeros años de una escuela pública ubicada en uno de los barrios más carenciados de Córdoba señaló que la práctica no ha tenido incidencia en la institución. La docente detalló que si es usual el uso de celular en clases, pero no así la utilización de los mismo para las apuestas. En el mismo sentido, una directora de otro colegio provincial remarcó que los tomó por sorpresa cuando el tema salió en los medios de comunicación, ya que no era una práctica que se veía en el colegio.

El público más frecuente son varones de entre 15 a 17 años. (Imagen Ilustrativa/ Sergio Cejas/Archivo).

En contraposición, una directora de una escuela pública céntrica relató una situación particular que los puso en alerta. “En un cuarto año nos encontramos con un banco lleno de plata. Uno de los chicos tenía la cuenta, entonces lo otros le hacían las apuestas y éste lo hacía online. Nosotros decíamos que estuvo arrendada la apuesta. Se habló con los chicos, y algunos papás estaban al tanto. Parecía que era una práctica bastante habitual”, detalló.

Aún así, recaló que concientizar a los estudiantes en los peligros de las apuestas, no es una tarea sencilla. “Nos dijeron que ninguno había perdido mucha plata, que era poco dinero que apostaban, que era divertido, decían que no era algo de riesgo y cuestionaban por qué nos metíamos. Sin embargo, el colegio dejó en claro que no avalaba este tipo de actividades”.

APOSTAR COMO ADOLESCENTE: CUÁNTO GASTAN Y A QUÉ JUEGAN

A través de una encuesta online y anónima, adolescentes dieron detalles de su proceso de apuestas: cuánto gastan, por dónde conocieron las plataformas y cuál es el tiempo que invierten para estos juegos.

Edad promedio: entre 15 y 17 años ,

Género promedio: masculino ,

Tipo de escuela a la que asisten, en promedio: de gestión privada ,

Cómo conociste las apuestas: en primer lugar, el “boca a boca” de amigos . Luego, las redes sociales y las trasmisiones futbolísticas.

Tiempo y lugar para las apuestas (promedio): menos de una hora y en casa . Pero también surge el juego en reuniones con amigos y “en todo momento”.

Los juegos son deportivos y de casino . La mayoría de los entrevistados respondieron que jugaban ambas propuestas.

Inversión: en cuanto al precio de las apuestas, la mayoría coincidió que el monto promedio diario era de 1.000 pesos. Mientras que, la totalidad de los encuestados aseguraron tener billeteras virtuales.

EL DESAFÍO DE INTERVENIR A TIEMPO

José Francisco Arce, especialista en ciberseguridad y asesor en materia de Ciudadanía Digital en la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de Córdoba, destacó algunos puntos referidos a las apuestas y recalcó la importancia de una legislación provincial que brinde herramientas a las instituciones.

“No existen mecanismos que a las empresas les permita saber quién está del otro lado, salvo que utilicen algún elemento de biometría. Es muy difícil. Muchas de esas aplicaciones de apuestas no están en el país”, destacó y sumó: “La facilidad del acceso es tan simple como descargarte la aplicación, hacerte un usuario y empezar a jugar con mecanismos de adicción que funcionan. Están al alcance de cualquier persona”.

Sesión de aprobación de juego online. (Imagen ilustrativa/ Fotografía José Gabriel Hernández) Foto: José Hernandez

En consonancia, manifestó que los adolescentes “se hacen cuentas, mienten la edad y cuentan con billeteras virtuales a su nombre”. Reconoce que la apuesta de por sí es preocupante, pero también recalca que hay peligros detrás de estas plataformas como el grooming: “La mayoría de estas aplicaciones tienen habilitados chats para que los jugadores se comuniquen, donde es fácil engañar a los chicos diciéndoles que se les da créditos gratis, por ejemplo”.

A raíz de esta práctica, que considera “preocupante”, Arce sugirió: “Lo que hace falta en Córdoba es una ley de ciudadanía digital con políticas claras de alfabetización digital para que las instituciones puedan tomar decisiones sobre cuál es el correcto uso de los dispositivos dentro de la institución educativa. Nadie quiere hacerse cargo de esa parte. Uno se asusta ahora porque juegan en el colegio, pero hay que preguntarse qué políticas toma el colegio para que eso no suceda”.