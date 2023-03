En provincia si, en capital no: Córdoba ratifica la prohibición del juego online

Después de la polémica aprobación de la ley provincial 10.793, la ciudad de Córdoba ratificó que no se adherirán a la normativa y continuará la prohibición del juego online en el territorio capitalino. Aún así, la oposición teme que los controles sean laxos.

Las apuestas virtuales comenzarán a habilitarse en la provincia cuando la Lotería de Córdoba deje formalmente aprobados los sitios webs en los que se podrá jugar legalmente. Sin embargo, en la ciudad, el juego online seguirá siendo ilegal.

Juego de poker por internet computadora - notebook - bar - confiteria - taza de cafe - vaso - botella de gaseosa pepsi sede f13zz2.jpg córdoba Argentina 3821918 Foto: Sergio Cejas

Prohibición de las apuestas virtuales en la ciudad: la justificación de las autoridades

“Nosotros tomamos una decisión y es no adherir a la ley provincial, no modificar la ordenanza que prohíbe el juego en la ciudad. No vamos a habilitar agencias de juego electrónico. Es una polémica que se buscó instalar y está terminada”, afirmó el viceintendente Daniel Passerini en diálogo con La Voz.

Al respecto, agregó: “Respetamos la Carta Orgánica Municipal y una ordenanza que está desde antes que asumimos (el Código de Espectáculos Públicos) que dice que en Córdoba está prohibido el juego y esto lo ratificamos... Nos quieren plantear este tema cuando lo que estamos haciendo es respetar la ordenanza, pero vemos que sus senadores nacionales en la oposición no hacen nada”.

Daniel Passerini, viceintendente de Córdoba, en el programa Voz y Voto. (Nicolás Bravo / La Voz) Foto: Nicolas Bravo

La opinión de la oposición respecto al juego online

Juan Pablo Quinteros, concejal de Encuentro Vecinal Córdoba, quien rechaza la instalación del juego online, manifestó que se debe reforzar la normativa en la ciudad a fines de agudizar los controles, cuando la ley provincial se apruebe.

Juan Pablo Quinteros en el programa Voz y Voto. (Nicolás Bravo / La Voz) Foto: Bravo Nicolas

“Si está prohibido el juego en la Capital, también debe estar la publicidad de estos sitios. Está claro que en el contrato de concesión no quedó especificado para las empresas que en Córdoba existe una ordenanza y que está prohibido”, expresó Quinteros al respecto.

En tanto, mencionó que hay quienes interpretan la ley de espectáculos públicos como una norma que regula “sólo actividades a desarrollarse en espacios públicos, o sea lugares”; por lo que es necesario su refuerzo.

En el mismo sentido, el concejal Ricardo Aizpeolea de Córdoba Cambia, apuntó: “No queda claro en los pliegos que en Córdoba no están permitidas las apuestas. Sabemos que este tema es un gran negocio y a nosotros nos importa la gente. Dejarles la posibilidad de jugar al alcance de un celular traerá consecuencias”.