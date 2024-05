“No educo hijos ajenos”: la respuesta de una influencer cordobesa que despertó un debate en redes.

Redes sociales y niños/as son una combinación poco recomendada por los especialistas. Sin embargo, hay muchos pequeños que acceden a este submundo del internet y consumen contenido no asociado a su edad. Esta fue la problemática que, en broma, abordó una influencer cordobesa.

Se trata de Pacha, una tiktoker de Córdoba que recauda más de 150 mil seguidores. La joven relata su día a día, experiencias amorosas y anécdotas cotidianas con un lenguaje para adultos. Este detalle fue criticado por una usuaria que la tildó de grosera y la acusó de no utilizar una comunicación apta para niños.

La cordobesa no dudó en responderle de una manera muy particular. Es que, la tiktoker le dedicó una canción y abrió un debate en sus redes sobre los niños/as y el acceso a internet.

UNA INFLUENCER CORDOBESA RESPONDIÓ AL HATE Y ABRIÓ UN DEBATE

“No me gusta el video, aunque sea verdad lo veo muy grosero porque lo ven niños”, fue la crítica que recibió Pacha. Lejos de hacer la vista gorda, la tiktoker decidió responderle de una manera muy particular: dedicándole una canción.

“Es super Pacha la que no tiene la responsabilidad de educar hijos ajenos”, comenzó diciendo la joven en un insólito video.

Luego, continuó: “Cuando mami-papi tengan un hijo, mami-papi se van a ocupar del niño. Solitos no los van a dejar, el celular no le van a dar y a su hijo van a aprender a educar. Aprendan que Tiktok no es para los chicos. Un celular no es quien educa a tu hijo. Lo único que falta es que te lo tenga que criar”.

La publicación despertó una serie de comentiarios. Entre ellos, quienes le fieron la razón: “Soy mamá y estoy totalmente de acuerdo con vos”, escribió una de las usuarias.