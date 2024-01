Martín Llaryora aseguró el comienzo de clases en Córdoba y pidió que Uepc “sea razonable”.

El Gobierno de Córdoba negocia paritarias con la Unión de Educadores de la Provincia (UEPC) en un crudo contexto económico. En este intercambio, Martín Llaryora pidió “sentido común” a los gremios y aseguró el comienzo de clases.

LA OFERTA DE LA PROVINCIA PARA LOS DOCENTES DE CÓRDOBA

Lo que Llaryora firmó con el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) y la UPS es un aumento del 10 por ciento en enero y un “no remunerativo” de 40 mil pesos. En febrero y marzo la actualización será por el 50 por ciento de la inflación y no remunerativos de 15 mil pesos. La oferta es idéntica para los docentes, pero, por ahora, la UEPC no la acepta y peligra el inicio del ciclo lectivo.

En el Gobierno provincial consideran que la negativa de la UEPC está atravesada por un lado, por la disputa interna entre los sectores tradicionales, vinculados al peronismo, y los de izquierda, que se quedaron con la conducción en Capital; y por otro, con la “ascendencia del kirchnerismo en el gremio“.

El gremio docente en alerta. (Pedro Castillo / La Voz) Foto: Pedro Castillo

LLARYORA Y EL PEDIDO A LA UEPC DE CARA AL CICLO LECTIVO 2024

“Espero que haya reflexión sobre el marco económico que hay. Es una realidad donde sube la inflación, baja el poder adquisitivo y ofrecemos un aumento que tiene que ver con la recaudación, si quieren privilegiar a los sectores que menos salarios tienen, les hemos dado toda la flexibilidad, lo que hay que reflexionar es entender donde estamos viviendo y a medida que vayamos mejorando iremos mejorando todo para arriba”, señaló Llaryora a Radio Mitre.

“En marzo las clases tienen que empezar y para eso hemos ofrecido un aumento. Si el gremio no puede estructurar una oferta no vamos a dejar que los maestros sufran, por eso les daremos el aumento del resto de los sindicatos, hay que ser comprensivos y si los privados no tienen aumentos, en lo público tenés un montón de cuestiones que te protegen, tenés que ser responsable también y ayudar a la sociedad”, recalcó.

El Gobernador aseguró el comienzo de clases.

Luego, agregó: “Nosotros estamos poniendo toda la recaudación para pagar salarios y decirles ‘esta es toda la recaudación’ divídansela como puedan, como quieran”. En ese sentido destacó el acuerdo “con 10 sectores” y “sólo uno” por “capricho o ideología” no haya acordado.

CUÁNDO COMIENZAN LAS CLASES EN CÓRDOBA

El Ministerio de Educación de Córdoba iniciarán las clases el 26 de febrero, y serán 192 los días efectivos de clases.

La resolución ministerial establece que los equipos directivos y docentes se reintegrarán a sus funciones el 15 de febrero, mientras que el 15 y el 16 realizarán la autoevaluación institucional y el taller de planificación de la organización pedagógica.

CRONOGRAMA DEL CICLO LECTIVO 2024