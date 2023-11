Llamaron a la “Policía de Córdoba” por ruidos raros en un hotel y recibieron una desopilante respuesta

Agustina “Papry” Suásquita estuvo en el programa que se trasmite por streaming Sería Increíble y protagonizó una divertida conversación con la “Policía de Córdoba”. Llamó a las autoridades por ruidos raros en un hotel y recibió una desopilante respuesta por parte de la comisaria 746.

“Policía de Córdoba”, dijo el humorista Homero Petinatto, quien simulaba ser un uniformado de las fuerzas provinciales. Papry le explicó que estaba en el Hotel Eden, donde escuchaba “ruidos raros” y por eso solicitó ayuda. Ante este escenario, el cómico brindó una explicación para intentar justificar que no podían llegar hasta el lugar.

VIDEO: PAPRY LLAMÓ A LA “POLICÍA DE CÓRDOBA” POR UN DESOPILANTE PEDIDO

“Mirá, está fuera de la jurisdicción y por eso no podemos entrar. La última vez que fuimos, entramos con Ramírez y empezamos a los tiros. Un cag%$# vos vieras, se me estiro la vena del T%$”, sentenció Petinatto, junto a otras palabras subidas de tono que no tardaron en viralizarse. Paralelamente, los integrantes del programa se estremecían de la risa.

Las imágenes fueron compartidas por la misma actriz y diseñadora a través de su cuenta personal de Instagram y los usuarios estallaron con comentarios acerca del miedo que tuvo el comisario Ramírez, la gran imitación de la tonada cordobesa por parte de Petinatto y las historias alrededor del hotel Edén.

CUÁL ES LA HISTORIA DEL HOTEL EDÉN

La historia del hotel Edén se remonta a 1897, cuando se construyó a pedido del empresario alemán Roberto Bahlcke. La idea original apuntaba a ser un espacio para la prevención de la tuberculosis, enfermedad sumamente popular en aquel momento, ya que el clima de la región era ideal para las personas que la sufrían. Para llevar a cabo la obra se calcula que trabajaron en el lugar alrededor de 500 obreros durante las 24 horas del día.

Hotel Edén en La Falda.

De acuerdo informa la actual gestión del hotel, la construcción del complejo edilicio tomó un año y cuatro meses. Los materiales para la construcción del hotel se trajeron de Europa, aparentemente empleándose únicamente cal local.

El Hotel Edén es conocido popularmente por ser protagonista de relatos sobrenaturales. La más conocida es una que comenzó hace algunos años durante una visita guiada, en la que una niña le dijo a su madre que había “una nena que invita a jugar en su habitación”. El guía a cargo del recorrido le preguntó a los padres si la pequeña era capaz de percibir esas sensaciones, pero la respuesta fue negativa.