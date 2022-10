“La Caminera de Córdoba cazando giles”: el enojo de un porteño cuando intentaron multarlo

Diego Delicati denunció por redes sociales a la Policía Caminera de Córdoba. El hombre, oriundo de Buenos Aires, grabó un video en el momento que los efectivos lo frenaron por superar la máxima correspondiente en ruta C-45. Sin embargo, el denunciante negó que haya infringido las normas.

El hecho ocurrió a fines de septiembre y su reclamó se volvió viral. “La caminera de Cordoba cazando giles! Tenían cuatro autos retenidos, los estaban por cagar a todos”, escribió Delicati en su video de Tiktok. En tanto, explicó que los efectivos lo acusaban de superar la máxima de 110 km/h, aunque no le mostraban comprobantes de esto.

“Siempre los mismo, no se dejen cagar, esto es lo que tienen que hacer si les pasa y están seguros que no infringieron la ley. No hicieron multa, nunca pasamos de 110, y dejaron ir a todos los autos”, contó el hombre en la segunda parte del video.

“No veníamos excedidos de velocidad, íbamos a 110 km/h. Cuando nos pararon, en Alta Gracia, nos pidieron la documentación, nos hicieron estacionar y nos dijeron por qué nos detenían. Estallé de la bronca. No había ningún radar”, reclamó.

El posteo recaudó miles de reproducciones y comentarios de otros conductores que habían vivido situaciones similares.