La inseguridad en Córdoba es total y la sufren todos los vecinos sin distinción, aun a plena luz del día como este salvaje ataque en el que los impunes delincuentes bajaron a los golpes al legislador Alberto Ambrosio de su bicicleta.

//Mirá también: Córdoba insegura: robaron portones de un cementerio

Ocurrió en cercanías del Estadio Mario Kempes, a 200 metros de un control policial, cuando Ambrosio pedaleaba por ese sector muy concurrido por los ciclistas, en la tarde del jueves.

Sobre el violento episodio, el legislador de Juntos por el Cambio relató: “Me golpearon de una manera brutal, me lastimaron mucho, me patearon en el suelo”, dijo en declaraciones a El Doce.

// Mirá también: Inseguridad en Córdoba: asaltaron a una niña con discapacidad

“Eran las 17.30, cuando retornaba, se me abalanzaron dos jóvenes. Lograron voltearme, quedé enganchado con la bicicleta, no me la pudieron sacar, y ahí me dieron patadas y me arrastraron por el suelo con la bicicleta”, rememoró aterrado.

Finalmente, comentó resignado que “lo puedo contar gracias a Dios, pero estoy muy alarmado por el tema inseguridad”, concluyó.