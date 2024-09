Le negó el botón antipánico a Milagros Bottone y ahora, da clases sobre violencia de género en la UNC

El 17 de mayo de 2023, Mercedes Martínez y Milagros Bottone fueron sorprendidas en Alta Córdoba por su agresor, Ricardo Bottone, quien tenía orden de restricción por violencia de género. No la respetó y se acercó a atacarlas.

Mercedes contaba con un botón antipánico, que lo activó ese día. Pero, la Policía llegó minutos después de la tragedia: Bottone ya había golpeado a su exmujer y asesinado a su hija de 23 años. Antes de ser atrapado, se suicidó en el patio de la casa de las mujeres.

Ambas realizaron reiteradas denuncias contra el femicida. En la causa, intervino la jueza Mariana Wallace del Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de 4° Nominación de Córdoba. En uno de los pedidos de ayuda, Wallace le negó un botón antipánico a Milagros, según el relato de Florencia, hermana de la joven asesinada, a Vía Córdoba.

A más de un año del crimen, la Universidad de Córdoba convocó a la jueza para formar parte del cuerpo docente de una diplomatura sobre violencia de género. La misma es impulsada por un área de la Facultad de Derecho que lleva el nombre de Milagros Bottone.

Ante esta situación, familiares y allegados de Milagros hicieron un extenso descargo en las redes sociales, donde repudiaron el hecho. Consideran que se trata de una “falta de respeto” y “burla” por parte de las autoridades de la institución.

LOS PEDIDOS DE AYUDA QUE NO LLEGARON: QUÉ PASÓ CON MILAGROS BOTTONE

En 2021, Mercedes decidió divorciarse de Ricardo. La gota que rebasó el vaso fue que el hombre amenazó de muerte a su hija, quien intervenía cuando había episodios de violencia y siempre, defendía a su mamá. Por eso, su padre le tenía cierto rencor.

Florencia recalcó que la Justicia le negó un botón antipánico a Milagros. “Ella había empezado a trabajar cerca de casa y él rondaba el lugar. Cuando Mili le plantea esto a la jueza y le pide un botón, le dijo que no, que el problema no era con ella, sino con mi mamá”, relató.

“Pero como ella estaba con mi mamá todo el tiempo, (Ricardo) era una amenaza para las dos”, sumó. La primera vez que Mercedes acudió a la Justicia, mencionó que su exmarido tenía cinco armas. Wallace ordenó allanamientos, donde solo secuestraron dos escopetas y un rifle de aire comprimido, pero no eran las que había referido la mujer. De hecho, con una de esas armas, mató a su hija.

Milagros era egresada del Monserrat y hacía un mes que había empezado a trabajar como preceptora en la misma institución.

“Hicieron mal el allanamiento. Había denuncias de armas y ni siquiera las vieron. Hicieron un montón de cosas mal. Cuando fuimos a la casa después del hecho, incluso encontramos una escopeta”, acotó Florencia.

EL PEDIDO DE JUSTICIA DE LA FAMILIA DE MILAGROS BOTTONE

“La quiero presa (a Wallace). Se hicieron todas las denuncias, todo lo que se tuvo que hacer, se hizo. Mi mamá hizo todo. Fue al psicólogo, iba cuando le pedían. Él no cumplió con ninguna de esas obligaciones. Es una muerte que se podría haber evitado”, relató la joven.

Mercedes también responsabilizó a Wallace por la muerte de su hija. “Ella es la única responsable de que mi hija esté muerta”, dijo en su momento, en el entierro de Milagros. Cabe señalar que al haberse suicidado el femicida, en 2023, se abrió un sumario administrativo para investigar el accionar de los funcionarios judiciales que intervinieron en las denuncias previas.

LA JUEZA DARÍA CLASES SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA UNC

“Estamos muy enojados con la Facultad de Derecho. Duele, duele un montón. El área de políticas de género tiene el nombre de mi hermana. Hacer un posgrado de violencia de género con la jueza Wallace es una burla. Se nos están cagando de risa”, manifestó Florencia.

Se trata de una Diplomatura universitaria de estudios avanzados en género, derecho y violencias que propuso la UNC. “Hablamos con el decano y con quien organiza. Es una burla. Es doloroso”, agregó la joven. La respuesta de la institución hizo alusión a un “error” por “falta de presupuesto y colaboradores”, ya que alegaron que se trataba de una placa de ediciones anteriores.

“Mili tiene unas amigas que son de fierro, que nos acompañan en todo y ellas hicieron una carta en repudio total a la facultad”, contó Florencia. En las redes sociales, también expresaron su indignación y aseguraron que “la intención de invitarla (a Wallace al posgrado) estuvo desde un primer momento”.

La jueza Mariana Wallace fue invitada a dictar un posgrado sobre violencia de género en la UNC.

“Quiero que Mariana Wallace esté presa, que no de más clases porque no podes enseñar derecho de familia y, ante un montón de denuncias, no hacer caso. Es como que no le importa” agregó.

En este sentido, Florencia cerró: “Pedimos respeto. Vamos a exigir que esa área ya no lleve el nombre de mi hermana. No me interesa. Se ríen de una familia que está sufriendo y de una madre que perdió a su hija”.