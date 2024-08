“Sabía que iba a terminar muerta”: la dura declaración de la expareja de Diego Concha

En medio del juego contra exfuncionario provincial, Diego Concha, por la muerte de Luana Ludueña, su expareja habló sobre las situaciones de violencia que vivió junto al hombre. La mujer, cuya identidad no trascendió, aseguró que decidió denunciarlo porque “sabía que iba a terminar muerta”.

“Decidí denunciarlo porque preferí vivir”, dijo a El Doce. La mujer lo reportó por un hecho que habría ocurrido el 14 de noviembre de 2021, el mismo día que el acusado fue con Luana a un hotel de Malagueño .

LA DURA DECLARACIÓN DE LA EXPAREJA DE DIEGO CONCHA

“Por todos los problemas que nosotros teníamos y los momentos que ya habían pasado, yo sabía que iba a terminar mal o podía terminar muerta”, aseguró la mujer, quien también es bombero y miembro del Etac.

Concha admitió que tuvo una discusión con su expareja ese 14 de noviembre, en la que hubo un arma de por medio. Sin embargo, la versión de la mujer es otra. “Él saca el arma de la mesa de luz, tenemos un forcejeo en el que yo se la quiero sacar, ahí se gatilla”, contó.

“En el forcejeo, volvemos a pelear, se va contra la puerta, carga el arma, me apunta y me dice que me iba a matar. Me quedé llorando y le pedí por favor que se terminara”, continuó. También aleó que sufría amenazas constantes con respecto a su trabajo.

“Me decía que me iba a sacar el trabajo, que iba a tener problemas en la calle y muchas amenazas de muerte”, afirmó. Asimismo, dijo que con el tiempo, el exfuncionario “cambió”.

“Antes era buena persona, no voy a negarlo. Pero con el correr del tiempo, me fui encerrando en la violencia, él me tenía en casa y ya no salía a ningún lado ni compartía cosas con nadie”, relató.