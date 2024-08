A un mes del crimen de Catalina Gutiérrez, su hermana la recordó: “Va a dolerme toda la vida”

A mediados de julio, la Policía de Córdoba encontró el cuerpo de Catalina Gutiérrez en el interior de su auto estacionado en barrio Ampliación Kennedy. Unas horas después, se determinó que se trataba de un homicidio y Néstor Soto, un amigo y compañero de la facultad de la víctima, confesó el crimen.

A un mes del asesinato de Catalina, su familia sigue de duelo. En esta oportunidad, fue su hermana, Lucía, quien la recordó con un sentido posteo en las redes sociales.

SE CUMPLE UN MES DEL CRIMEN DE CATALINA GUTIÉRREZ: EL SENTIDO POSTEO DE SU HERMANA

“Ya un mes Catu. No entiendo nada. Aún duele muchísimo. Sé que me va a dolerme toda la vida”, escribió la joven en su cuenta de Instagram. “Aún pienso porqué tuvo que pasarte esto a vos. No puedo aceptarlo. Te busco todos los días. Te necesito. Te llevo conmigo en cada cosa que hago”, siguió.

“Prometo luchar por vos toda mi vida. Donde sea que estés, solo pido que estés en paz”, escribió. “Te amo y vamos a estar juntas para toda la vida, mi cómplice y compinche”, cerró.

No es la primera vez que la joven hace uso de sus redes sociales para mantener viva la memoria de su hermana asesinada. Días después del homicidio, Lucía prometió: “Hermana mía, voy a recordarte siempre”.