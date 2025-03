La carta de agradecimiento de la familia de Catalina Gutiérrez: “Esta lucha no termina aquí”

Luego de que Néstor Soto recibiera la prisión perpetua por el femicidio de Catalina Gutiérrez, la familia de la víctima redactó una sentida carta de agradecimiento. En paralelo, anticiparon que ”esta lucha no termina aquí”.

La carta de agradecimiento de la familia de Catalina Gutiérrez

“Estimados amigos, estudiantes de la Facultad de Arquitectura (UNC), familiares, defensores de la justicia, medios de comunicación y a toda la sociedad en su conjunto”, redactaron en primera instancia.

Prisión perpetua contra Néstor Soto por el asesinato de Catalina Gutiérrez, calificado como femicidio. (Javier Ferreyra/La Voz)

“Queremos expresar nuestra más profunda gratitud a cada uno de ustedes por su apoyo incondicional y acompañamiento en nuestra lucha para lograr la justicia por el crimen de nuestra querida hija, Catalina Gutiérrez”, expresa el mensaje compartido en las historias de Instagram de Lucía.

La primera parte de la carta de la familia de Catalina Gutiérrez.

“Su solidaridad, compromiso y dedicación han sido fundamentales para lograr este objetivo. Su presencia en las audiencias y marcha, sus palabras de aliento, sus oraciones y sus gestos de apoyo, han sido una fuente de inspiración y fortaleza para nosotros”, agregaron.

Posteriormente, agradecieron “especialmente a aquellos que han trabajado incansablemente para visibilizar este caso, a los medios de comunicación que han dado voz a nuestra causa, y a las autoridades que han trabajado para esclarecer el hecho y llevar al responsable ante la justicia con una condena ejemplificadora por el brutal y siniestro crimen cometido”.

La segunda parte de la carta de la familia de Catalina Gutiérrez.

“Esta lucha no termina aquí”: el mensaje de la familia Gutiérrez

“Hoy, gracias a su apoyo, podemos decir que se ha hecho justicia por Catalina. Pero sabemos que esta lucha no termina aquí. Seguiremos trabajando juntos para prevenir que casos como este se repitan y para construir una sociedad más justa y segura para todos. Muchas gracias por ser parte de esta lucha. Su apoyo y solidaridad serán siempre recordados”, concluyeron.

Por su parte, Lucía redactó otro mensaje. “Gracias a ustedes por los miles y miles de mensajes! Se me hace imposible contestar uno por uno pero les prometo que los he leído a todos y me fueron de mucha ayuda”.

Lucía redactó otro mensaje para las amigas de Catalina Gutiérrez.

“Personas que han pasado por situaciones similares, hablando cosas hermosas de Catalina sin haberla conocido, haciéndonos sentir tan acompañados aún así sin conocernos, deseándonos paz, tranquilidad, dándonos fuerzas”, contextualizó.

Por último, expuso: “Ni hablar de tus amigazas Catu.. que orgullosa debes estar viendo todo lo que hicieron y hacen por vos! Que fortuna estar rodeada de esas amigas! Nada hubiera sido lo mismo sin todos ustedes. Gracias infinitas a toda la sociedad. Lo hicimos Catu”.