Se conocieron las notas que Néstor Soto tenía en su celular: “Estaba enamorado de Catalina Gutiérrez”

Este miércoles 19 de marzo comenzaron los alegatos en el juicio por el asesinato de Catalina Gutiérrez. El primero en hablar fue el fiscal del caso, Marcelo Sicardi, quien dio a conocer notas que Néstor Soto tenía en su celular y sentenció: “Estaba enamorado de ella”.

Catalina Gutiérrez: se conocieron las notas de Néstor Soto en su celular

En busca de la justificación del crimen en contexto de violencia de género, Sicardi leyó textos que el acusado había redactado en la aplicación Notas de su dispositivo. Allí, el acusado conversaba consigo mismo como si fuera otra persona.

Néstor Aguilar Soto, junto a su abogada Ángela Burgos Niño,en la jornada de alegatos por el homicidio de Catalina Gutiérrez. (José Gabriel Hernández / La Voz)

“Sobre la pana esta (por Catalina) no sé de dónde le agarré tanto cariño. Literalmente siento que no se lo merece, no quiero decir que hay gente que es merecedora de mi cariño pero hay personas a las que no trato como trato a Cata. Es una persona tan pasajera”, redactó.

“Le diste ese cariño a Cata G., a Orne y viste cómo son capaces de dártelo. Te estás encariñando sin saber por qué”, agregó. En este sentido, expresó: “Me siento una ver%$ al no poder explicar el por qué de la situación y no poder escapar de la realidad”.

Soto también tenía una hoja digital, que data del 9 de junio de 2024, que no tenía nada y estaba titulada como “Amigo invisible Cata”. Para acceder a esta había que completar un usuario y una clave, que eran: “amigo invisible cata” y “teamocati” respectivamente.

“Néstor Soto estaba enamorado de Catalina Gutiérrez”: dijo el fiscal

Ante este escenario, Sicardi, planteó: “No caben dudas de que Néstor sentía algo más por Catalina” y que “estaba enamorado”. Por último, expuso que “la relación de Zaza con Catalina (novio de ella) puso en jaque el vínculo con Soto. Soto estaba celoso de Zaza porque Catalina le dedicaba tiempo a él”.